Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, se l’amore sta attraversando una fase di stallo, dal punto di vista lavorativo vi state togliendo delle belle soddisfazioni anche grazie alla vostra capacità e al vostro indiscutibile talento. Seppure la fortuna non è al top in questo momento, dal punto di vista finanziario non si può dire che ve la stiate passando male.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo momento il vostro equilibrio interiore e la vostra saggezza hanno raggiunto livelli molto elevati. Per questo motivo siete diventati anche degli ottimi consiglieri per gli amici in difficoltà e vi risulta facile riuscire ad attirare la stima e l’ammirazione da parte degli altri.

Gemelli

Cari Gemelli, dal punto di vista finanziario non si può di certo dire che questo sia un periodo brillante. Va anche detto che non è il caso di scoraggiarvi anche perché questa fase critica è destinata a finire presto. Dovrete anche voi darvi da fare per aumentare le vostre entrate e gestire le uscite con più ragionevolezza.

Cancro

Cari Cancro, sarà un periodo di alti e bassi quello che vi attende, sia in amore che nel lavoro. Si procede a corrente alternata con giornate che possono risultare molto utili per il lavoro e altri giorni in cui tutto sembra da rifare da capo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 settembre 2024), dovrete cercare di lasciare sempre una porta aperta alle nuove opportunità, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Non ha senso gestire solamente ciò che si ha senza cercare di allargare i vostri orizzonti professionali.

Vergine

Cari Vergine, sono in arrivo alcuni ostacoli che potrebbero riguardare sia l’amore che la carriera. In questa fase è facile farsi cogliere dall’ansia e dal pessimismo, ma si tratta solo di una fase passeggera. La vostra energia sarà un po’ altalenante, dovreste cercare di gestirla al meglio evitando di sprecarla in situazioni che non portano da nessuna parte.

Bilancia

Cari Bilancia, le vostre capacità di adattamento sono al top in questo momento e vi metteranno nella condizione di fare passi in avanti dal punto di vista lavorativo e professionale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra creatività è al top in questo momento e vi aiuterà ad avere idee brillanti e grandi intuizioni anche per risolvere problemi complessi. Ricordatevi che la fortuna è una ruota che gira e prossimamente potrebbe girare proprio dalla vostra parte.

Sagittario

Cari Sagittario, è un periodo di alti e bassi quello che state attraversando, ma il vero segreto è quello di tenere duro anche perché arriveranno momenti molto favorevoli per le vostre finanze e per l’amore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo momento le vostre abilità comunicative sono al top. Sarete molto persuasivi ed in grado di convincere gli altri della bontà delle vostre ragioni. I vostri livelli di energia sono al top in questo momento e vi consentiranno di assecondare perfettamente il vostro grande spirito di avventura, anche in vista di un weekend che si preannuncia molto stimolante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 settembre 2024), la vostra compatibilità con gli altri sta attraversando una fase veramente esaltante, anche perché state migliorando il vostro lato comunicativo e state ritrovando il gusto di vivere in armonia con l’ambiente che vi circonda.

Pesci

Cari Pesci, nel corso del prossimo fine settimana dovrete attendervi una fase di alti e bassi sotto tutti i punti di vista. La vostra carriera avrebbe bisogno di maggiore spinta anche perchè siete un po’ delusi da alcune recenti situazioni che vi hanno tolto gli stimoli.