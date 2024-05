Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, Giove, Venere e il Sole baciano i nati sotto questo segno, buone notizie in arrivo e grandi stimoli per la seconda parte dell’anno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, fino a poco tempo fa era l’amore il campo favorito dalle stelle, ora invece è tempo di premiare il denaro. Lavoro? Dedicatevi a impegni professionali importanti.

Gemelli

Cari Gemelli, bella e inaspettata passionalità. Anche nelle coppie di vecchia data si risveglierà quell’attrazione che sembrava spenta da tempo.

Cancro

Cari Cancro, il cielo sta cambiando aspetto: preparatevi! Nel fine settimana ci sarà una Luna in opposizione a causare qualche momento di tensione o un calo fisico.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 maggio 2024), siete reduci da almeno tre settimane pesanti, è ora di respirare un po’ di tranquillità e di leggerezza!

Vergine

Cari Vergine, cercate di fare più attenzione alla forma fisica, soprattutto durante il cambio di Luna del 30 maggio.

Bilancia

Cari Bilancia, si avvicina il periodo di rinnovamento profondo e radicale che avete in mente, sarete aiutati da pianeti favorevoli e da un ottimo quadro astrale. Novità interessanti in diversi campi della vostra vita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dalle prossime ore sentirete una spinta profonda a rinascere, a ripartire. Tutto (o quasi) merito dell’influenza di Giove Venere e del Sole in ottime posizioni.

Sagittario

Cari Sagittario, evitate mosse azzardate e precipitose: c’è da fare attenzione alle scadenze fiscali, alle rate delle polizze, a multe e bollette.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, chi sta cercando un lavoro fisso, o comunque vuole cambiare qualcosa della sua vita professionale, può sfruttare questo fine settimana e tutta la prossima settimana!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 maggio 2024), avete un nuovo “amico” dalla vostra parte: Giove, il pianeta, della fortuna e della ricchezza. Finalmente inizia un periodo di grande recupero.

Pesci

Cari Pesci, Giove in posizione contraria potrebbe creare problemi o imprevisti: accordi, trattative e contratti potrebbero subire dei ritardi o intoppi.