Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 25 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 25 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, siete baciati dalle stelle (soprattutto dalla Luna) in questo Natale che si preannuncia quindi allegro e gioioso. Si è risvegliata in voi la voglia di giocare e di divertirvi, senza grattacapi né problemi a cui pensare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, intimità e buonumore “coloreranno” questo Natale, con la Luna che influenzerà positivamente anche voi oltre agli amici dell’Ariete. Chissà che magari arriverà anche un pizzico di fortuna sul tavolo da gioco, un guadagno extra inaspettato tra le risate e in un clima piacevole!

Gemelli

Cari Gemelli, è il momento di staccare la spina per qualche giorno, godervi la tranquillità e lo svago tipici del Natale. La Luna illumina il vostro segno e vi regalerà tregua in quest’ultima parte dell’anno, vietato pensare al lavoro e al dovere!

Cancro

Cari Cancro, vi attende un Natale intimo e pieno di affetto, proprio come piace a voi! L’ideale sarebbe trascorrerlo organizzando qualcosa di semplice, con pochi, i più stretti affetti e rimandare il chiasso delle feste ai giorni successivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 25 dicembre 2024), è tempo di passare ore piacevoli senza pensieri né polemiche, la famiglia vi reclama e non potete dire “no”. Non è tutto perché il 2024, in dirittura d’arrivo, si concluderà con buone notizie che potrebbero addirittura rappresentare una svolta!

Vergine

Cari Vergine, nonostante la Luna in aspetto dissonante potete contare su uno splendido Sole e una incantevole Venere: mettete da parte la vita pratica e concentratevi solo sulle persone a cui volete bene, il cosiddetto “tempo di qualità”!

Bilancia

Cari Bilancia, siate gentili e non irrigiditevi, nemmeno se c’è qualche problema da risolvere o grattacapo a turbarvi. Il giorno di Natale va trascorso in armonia insieme alle persone preferite, sotto una Luna allegra e piena di brio!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una Luna allegra e frizzante renderà particolarmente emozionante questo Natale, una pioggia di emozioni e buonumore di cui avevate parecchio bisogno.

Sagittario

Cari Sagittario, anche se arriverete a Natale stanchissimi non vorrete rinunciare al piacere di accogliere le vostre persone preferite e occuparvi degli ospiti, che siano parenti o amici rimasti da soli proprio durante le festività.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il vostro Natale sarà all’insegna della “gola”, del buon cibo, delle tentazioni e (perché no) delle abbuffate! Giove in buon aspetto potrebbe rendervi dei “pozzi senza fondo” quindi state attenti, Venere amica invece vi farà diventare sorprendentemente socievoli.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 25 dicembre 2024), sarebbe il caso di cercare una tregua in amore, almeno per il giorno di Natale, soffocare l’impulso sempre vivo di polemizzare e godervi la serenità accanto alla persona amata (o alla famiglia).

Pesci

Cari Pesci, avete una gran voglia di trascorrere un bel Natale a casa vostra, circondati dalla famiglia e in un clima disteso. Non c’è niente che riesca a farvi sentire felici e ricaricati come trascorrere le feste insieme a poche ma amate persone.