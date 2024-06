Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, ora avete un po’ più di fiducia nel prossimo, ultimamente siete stati a dir poco diffidenti (alcuni comprensibilmente dato ciò che hanno passato). E infatti state attenti perché c’è sempre qualcuno pronto ad attaccare e approfittarsi delle persone!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro talento sarà molto prezioso in questo momento, soprattutto per placare le discussioni o (se non si può fare niente per evitarle) uscirne vincitori. Chi vi ama ha bisogno di voi, ora più che mai: cercate di ascoltare e di dare loro dei consigli preziosi!

Gemelli

Cari Gemelli, siete ottimisti e state guardando con positività al futuro, avete tante idee e progetti promettenti da sviluppare. Vi serve un po’ di coraggio e quella spinta in più per gettarvi a capofitto nelle vostre cose, se lavorerete bene non ve ne pentirete affatto!

Cancro

Cari Cancro, state vivendo un periodo di serenità e ottimismo. Cercate però di non essere troppo ingenui, tenete gli occhi aperti e non fatevi abbindolare dagli adulatori! Godetevi al meglio questa giornata.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 giugno 2024), avete dei problemi da risolvere ma il vostro senso dell’umorismo sarà molto d’aiuto, a volte bisogna prendere la vita come viene e siete bravi a farlo quando c’è dello stress! Concentrate le vostre energie e andrà tutto bene!

Vergine

Cari Vergine, avete tante domande e un mucchio di interrogativi che però appartengono al passato…e voi dovete proiettarvi verso il futuro! Anche perché ora le cose attorno a te sanno di felicità e gioia e non c’è alcun motivo di intossicare l’aria.

Bilancia

Cari Bilancia, è il momento di mantenere l’equilibrio, il periodo è molto pieno e siete carichi di impegni e responsabilità ma non potete esplodere o mollare proprio ora! Grazie alle vostre capacità siete in grado di vincere ogni battaglia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, favoriti i nuovi incontri e le nuove conoscenze, cercate di non chiuderti in voi stessi e di non isolarvi altrimenti rischiate di alienarvi dal mondo esterno. Avreste bisogno di nuovi stimoli, anche sul lavoro… vediamo cosa vi riserverà l’immediato futuro!

Sagittario

Cari Sagittario, non dovete aver paura dei cambiamenti bensì accettarli a braccia aperte, senza troppi timori. Il trucco sta nel vedere le cose come un’opportunità per migliorare, dovete solo credere in voi stessi e nelle vostre capacità!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete le idee chiare ora e vi sentite molto più “centrati” rispetto ai giorni scorsi. Sapete bene cosa volete per il futuro e potete contare sull’affetto incondizionato degli amici. Cercate però di non trascurare gli affetti e la famiglia, sono loro le chiavi di tutto!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 giugno 2024), la testardaggine vi sta un po’ condizionando, soprattutto nell’avvicinarvi alle persone che amate con le quali vi state scontrando (o potreste farlo a breve). Cercate di smussare quest’angolo ed essere più malleabili da questo punto di vista.

Pesci

Cari Pesci, cercate di dedicare più tempo agli amici e alla famiglia, avete bisogno di staccare dalla quotidianità e di fare il pieno di energie (possibilmente positive, senza stress). Vi serve un equilibrio migliore per andare avanti ma niente paura, non è nulla di così difficile!