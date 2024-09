Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, il weekend che inizierà tra poco sarà contrassegnato da alti e bassi in amore. A momenti di intensa passione, potrebbero seguire fasi critiche dove vi rinfaccerete dei torti del passato. Sarebbe meglio tenere a freno la lingua e gestire queste situazioni con più diplomazia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in arrivo dei momenti coinvolgenti soprattutto per le persone che stanno cercando l’anima gemella. Questo cielo favorirà soprattutto le prelazioni con persone dei Pesci o del Capricorno. Cercate di rimanere positivi anche davanti a situazioni un po’ controverse.

Gemelli

Cari Gemelli, la presenza di Venere protegge le vostre relazioni sentimentali. Qualche lite in famiglia potrebbe turbare il vostro equilibrio interiore. Sono soprattutto le spese a preoccuparvi. Forse dovreste gestire i vostri soldi con più maturità, evitando eccessi o sprechi.

Cancro

Cari Cancro, in amore farete dei grandi passi in avanti soprattutto se c’è qualcuno che vi interessa. Sarete voi a condurre le danze e ad avere sempre in pugno la situazione. Anche dal punto di vista pratico potrebbero accadere delle situazioni molto piacevoli che vi faranno sentire gratificati e lodati.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 settembre 2024), dall’11 settembre in poi avrete una bella impennata soprattutto dal punto di vista sentimentale. Chi è single e sta cercando l’anima gemella, adesso avrà il via libera dalle stelle. Chi vive nell’ambito di un rapporto di coppia solido, dovrebbe organizzare un bel weekend da condividere con la propria dolce metà.

Vergine

Cari Vergine, si avvicina un fine settimana che per molti di voi sarà di autentica passione. Con queste stelle, il vostro desiderio sarà ardente soprattutto se avete accanto un partner che condivide il vostro modo di amare. Sono in arrivo anche dei progetti molto utili e stimolanti.

Bilancia

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete desiderosi di percepire un po’ di affetto da parte delle persone che vi circondano. Forse ultimamente vi siete sentiti un po’ trascurati e messi da parte e questo vi ha causato un po’ di agitazione o di malumore. Magari sarebbe il caso di confrontarsi più apertamente con il partner.

Sagittario

Cari Sagittario, molto spesso negli affari tendete a dare tutto per scontato e poi le cose non vanno secondo i vostri piani. Con Acquario e Cancro potrebbero esserci scintille nel corso del fine settimana. A breve la Luna sarà dalla vostra parte e vi porterà una ventata di fortuna.

Capricorno

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 settembre 2024), Venere in ottimo aspetto vi rende affascinanti e carismatici. Approfittate di questo momento per fare nuove conquiste o per allargare la cerchia delle vostre amicizie. In questo periodo sarà più facile imporre le vostre idee e far fare agli altri quello che desiderate.

Pesci

Cari Pesci, in questo fine settimana dovreste mettere l’amore al centro dei vostri interessi. Sono in arrivo delle incomprensioni con colleghi o collaboratori che dovranno essere gestite con delicatezza e diplomazia. Sollevare un polverone potrebbe peggiorare la situazione.