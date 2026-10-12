Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, una giornata interessante per chi sente il bisogno di rimettere in discussione una decisione presa troppo velocemente. Un nuovo elemento vi permette di guardare quella scelta con occhi diversi e potrebbe persino convincervi a cambiare strada. Sul lavoro una proposta va valutata senza lasciarsi conquistare soltanto dall’entusiasmo iniziale. In amore, invece, una sorpresa potrebbe arrivare proprio quando avevate smesso di aspettarvela.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro senso pratico vi aiuta a distinguere ciò che è davvero importante da ciò che può essere rimandato. Una questione legata all’organizzazione della vostra vita quotidiana trova una soluzione semplice, anche se non immediata. Sul lavoro qualcuno potrebbe chiedervi un parere e riconoscere il vostro ruolo di persona affidabile. In amore cercate gesti concreti e oggi potreste riceverne uno capace di rassicurarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, avete bisogno di stimoli nuovi e la giornata non dovrebbe deludervi. Un contatto occasionale può diventare utile per un progetto futuro, soprattutto se siete pronti a coltivarlo senza pretendere risultati immediati. Nel lavoro evitate di sottovalutare un’idea solo perché arriva da una persona che conoscete poco. In amore siete più selettivi del solito: vi interessa chi riesce a incuriosirvi senza cercare di conquistarvi a tutti i costi.

Cancro

Cari Cancro, qualcuno potrebbe aver bisogno della vostra attenzione, ma non siete obbligati a risolvere ogni problema che vi viene sottoposto. Stabilire un confine vi farà sentire più sereni e, paradossalmente, renderà anche i rapporti più equilibrati. Sul lavoro cercate di non assorbire gli umori dell’ambiente. In amore una serata intima e lontana dal rumore esterno può aiutarvi a recuperare una complicità importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 12 ottobre 2026), la vostra ambizione torna protagonista e questa volta può essere accompagnata da una maggiore consapevolezza dei vostri limiti. Una possibilità professionale richiede coraggio, ma anche la capacità di negoziare condizioni che vi siano favorevoli. Non accettate meno di quanto ritenete giusto. In amore il magnetismo non vi manca: per le coppie può esserci un ritorno di passione, mentre i single potrebbero fare un incontro difficile da dimenticare.

Vergine

Cari Vergine, una questione economica merita un controllo più attento del previsto. Non si tratta necessariamente di una cattiva notizia: semplicemente, alcuni numeri vanno verificati prima di procedere. Sul lavoro la prudenza vi protegge da una scelta fatta sotto pressione. In amore siete chiamati a fare una cosa insolita per voi: smettere di anticipare ogni possibile problema e godervi ciò che sta funzionando.

Bilancia

Cari Bilancia, una giornata che vi aiuta a capire meglio quali persone meritano davvero la vostra fiducia. Un comportamento recente vi ha lasciato qualche dubbio e ora potreste avere l’occasione di verificare se le vostre impressioni erano fondate. Sul lavoro una distribuzione più equa dei compiti renderà tutto più sostenibile. Nei sentimenti non nascondete un desiderio soltanto per paura di creare squilibri: dire ciò che volete può essere liberatorio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra determinazione vi permette di superare un ostacolo che sembrava più grande del previsto. Una risposta attesa può arrivare e cambiare il modo in cui guardate a una situazione professionale. Non abbiate fretta di raccontare tutto: alcune vittorie vanno assaporate in silenzio. In amore siete pronti a lasciarvi coinvolgere, ma pretendete sincerità assoluta.

Sagittario

Cari Sagittario, una possibilità di movimento può presentarsi sotto forma di invito, appuntamento o proposta di collaborazione. Anche se non potete decidere tutto oggi, vale la pena capire dove potrebbe condurvi questa novità. Sul lavoro avete bisogno di uscire da uno schema troppo rigido e ritrovare entusiasmo. In amore una persona con abitudini o interessi molto diversi dai vostri potrebbe incuriosirvi proprio per questo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una giornata favorevole per raccogliere informazioni e preparare il terreno per una decisione futura. Non serve avere tutto immediatamente sotto controllo: alcune risposte arriveranno attraverso il tempo e l’esperienza. Sul lavoro un collega o un collaboratore può offrirvi un punto di vista che vi aiuta a correggere il tiro. In amore siete meno distanti del solito e questo può sorprendere piacevolmente chi vi sta vicino.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 12 ottobre 2026), un’idea nata quasi per gioco potrebbe rivelarsi più seria di quanto pensiate. Prima di trasformarla in un progetto, però, cercate di capire quali risorse richiede e quali persone potrebbero aiutarvi. Nel lavoro una scelta poco convenzionale può darvi un vantaggio, purché sia sostenuta da basi solide. In amore avete voglia di condividere qualcosa di nuovo: una piccola esperienza fuori dalla routine può riaccendere l’entusiasmo.

Pesci

Cari Pesci, avete bisogno di recuperare fiducia in una situazione che vi ha fatto dubitare troppo a lungo. Un segnale concreto vi aiuta a distinguere le vostre paure dalla realtà e a tornare più sereni. Sul lavoro non sottovalutate un riconoscimento, anche se arriva in forma discreta. In amore la sensibilità resta il vostro punto di forza: una persona potrebbe avvicinarsi proprio perché percepisce la vostra capacità di comprendere senza giudicare.