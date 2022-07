Lavoro e Ambiente: ecco il nostro programma elettorale (di N. Fratoianni)

Un’Italia sofferente vuole tornare a respirare. La crisi climatica e quella sociale si intrecciano. Ondate di calore, inflazione, disoccupazione: mentre qualcuno vede affondare il proprio tenore di vita tra contratti pirata e città come forni, c’è chi nella crisi si arricchisce macinando extraprofitti (come le aziende energetiche). Il Governo Draghi è caduto e pare aver lasciato in eredità solo un mare di recriminazioni. Noi, che non ne abbiamo nostalgia, guardiamo attoniti la fibrillazione che attraversa chi lo sostenne. Non è di questo che abbiamo bisogno, ma di una politica capace di progetti concreti, innovazione e speranza: quella politica oggi è rappresentata solo dall’Alleanza Verdi-Sinistra.

L’agenda che proponiamo ha tanti anni di elaborazione alle spalle e molte delle nostre proposte sono già depositate in Parlamento: un fisco più progressivo e più giusto (con revisione degli scaglioni Irpef e tassa patrimoniale sulle super ricchezze), un sistema d’istruzione pubblico e di qualità (gratuito dagli asili nidi all’università), il sistema del trasporto pubblico potenziato (gratuito per i giovani, con costi dimezzati per gli altri almeno per tutta la durata della crisi energetica), investimenti veloci in energie rinnovabili (cominciando dallo sbloccare le autorizzazioni degli impianti), diritti civili pieni (dal fine vita alla cannabis, passando per ius soli e matrimonio egualitario), contrasto alla violenza di genere e al gender gap, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, salario minimo e abolizione dei contratti pirata. Ci vuole coraggio per cambiare le cose: noi abbiamo dimostrato di averlo.