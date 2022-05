La notizia è di quelle destinate a lasciare il segno: stanotte (alle 2.30) Rai e Usigrai hanno firmato l’accordo per il ritiro dei ricorsi per comportamento antisindacale.

A quanto si apprende l’accordo prevede assunzioni e promozioni alla Tgr per potenziare i siti web delle oltre 20 redazioni regionali. Per quanto riguarda la terza edizione (quella della discordia) sembra sia stata definitivamente accantonata in cambio proprio del potenziamento del web.

Inoltre, sempre nell’intesa raggiunta stanotte sono state fissate le regole sullo smart working per le giornaliste e i giornalisti che consentiranno da 4 a 10 giorni mensili di lavoro agile a seconda delle diverse realtà personali.

Infine, è stato modificato l’articolo 7 del contratto integrativo sugli inviati, con l’introduzione tra le altre cose della carriera di scrittura.