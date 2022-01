Quirinale, indiscreto: sempre più quotata l’ipotesi Gianni Letta presidente

Mai dire Quirinale: in queste ore prende quota l’ipotesi Gianni Letta tanto che fonti solitamente bene informate si spingono a dire che Silvio Berlusconi avrebbe già “chiuso” su Gianni Letta con Letta (Enrico) e Renzi. Per non parlare poi di Giggino di Maio.

Il motivo? Silvione ha capito nel week end che i voti non li ha (finalmente se ne è reso conto pure lui). Insomma, avremo Gianni Letta presidente? Presto per dirlo, ai posteri l’ardua sentenza. Perché Salvini e Meloni potrebbero ribellarsi alla scelta: ai due non piace affatto essere messi di fronte al fatto compiuto.