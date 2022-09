Sinistra, svegliati: il Pd abbandoni le idee di centro e torni al fianco degli ultimi (di G. Gambino)

Ve lo avevamo detto. Ed è accaduto. La coalizione del centrosinistra, orfana del M5S, ha perso le elezioni politiche del 25 settembre. I numeri sono drammatici e inconfutabili: il Pd non è arrivato nemmeno al 20 per cento, riportando la soglia vicino a quella che segnò la sconfitta di Matteo Renzi cinque anni fa, senza considerare che nel risultato di questo voto è incluso anche il circa 1.5 per cento di Articolo Uno. Ma la responsabilità di questa débâcle non è certo imputabile al solo Enrico Letta. Quanto se mai all’intera classe dirigente del Partito Democratico che negli anni ha via via ceduto alle pressioni di chi voleva che fosse un partito addomesticato vicino non più agli interessi degli ultimi ma a quelli di chi gli garantiva il potere di governare.

L’appiattimento nel nome di Mario Draghi è stata una discriminante troppo grande per non compromettere tutto già prima dell’inizio della campagna, al netto delle alleanze mancate. Prova ne sia il fatto che i singoli partiti che sono usciti meglio dal voto sono anche quelli che più si sono opposti all’agenda del banchiere, e che evidentemente gli italiani hanno deciso di premiare. Non è una questione di leader, perché ne esisterebbe anche qualcuno valido. Non è una questione di idee, perché ce ne sarebbero anche più d’una degna di nota. E non è nemmeno solo una questione di visione, perché già in passato i dem hanno dimostrato di saper risalire la china.