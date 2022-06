Altro che ripartenza: le belle parole del governo sul futuro della scuola sono finite nel nulla (di L. Azzolina)

Purtroppo, però, i problemi della scuola sono molto più seri. L’anno in corso, che doveva segnare l’avvio di una nuova normalità con la scuola al centro delle priorità del Paese, è in realtà un gigantesco passo del gambero. Pensavate che l’uso della scuola come bancomat di governo fosse solo un brutto incubo del passato a firma Gelmini-Tremonti? Sbagliato: il decreto sul Pnrr prevede tagli per oltre 11mila unità all’organico dei docenti. Si sta lavorando per ridurre le famigerate classi pollaio? Figuriamoci. Il ministro Bianchi (sì, proprio lui, quello che ha scritto un libro per dire «massimo 12 alunni per classe») oggi dice no alle classi troppo piccole, perché «i bambini poi non si ritrovano». In che senso? Rischiano di perdersi? Non trovano l’uscita? I concorsi sono stati un flop: 90% dei candidati bocciati, test a crocette e domande sbagliate. Un diluvio di critiche e poi, come se nulla fosse, la stessa modalità concorsuale è stata riproposta nero su bianco anche per i prossimi anni. La carta docente è stata tagliata: via una parte dei 500 euro che ogni anno un insegnante può spendere per formarsi. Forse guadagnano troppo?

Le decisioni prese lungo questo anno, e forse ancor di più le mancate decisioni, hanno persino risvegliato le lotte sindacali. Poche settimane fa allo sciopero di categoria promosso contro i tagli ha partecipato il 20% del personale. Percentuale bassa? Mica tanto. Due anni fa i sindacati provarono ad organizzare una mobilitazione raccogliendo solo lo 0,5% di partecipazione. Evidentemente l’insofferenza del personale oggi è tanta. Ed è una buona notizia. Significa che c’è ancora un briciolo di speranza. Il vero nemico oggi si chiama rassegnazione. Rassegnazione che tutto torni come prima, anzi peggio di prima.