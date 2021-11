Nelle relazioni internazionali di oggi è molto importante per ogni Paese non solo scalare le classifiche del Pil o inviare militari nelle zone più calde, ma anche mostrare i propri valori e la propria cultura, che possono diventare strumenti di potere gentile, come teorizzato dal politologo statunitense Joseph Nye. Per quanto non tutti siano convinti della validità di questa teoria, sempre più Paesi stanno investendo in questo senso, promuovendo la propria cultura nel mondo: pensiamo soltanto che la Francia ha stretto un accordo con gli Emirati Arabi per concedere il nome Louvre a un museo di Abu Dhabi, e che sempre più Paesi investono nella propria rete di istituti di cultura in giro per il mondo o in emittenti all news internazionali che, tra le altre cose, promuovono i valori della propria terra.

E per una terra come l’Italia, prima al mondo per patrimoni dell’umanità Unesco e protagonista di una parte importante di storia del mondo, oltre alla testimonianza del nostro passato e a un esempio di genio e di bellezza, i nostri beni culturali e la loro tutela rappresentano anche un’immensa opportunità di far valere il nostro soft power, soprattutto dopo anni in cui i nostri governi hanno messo in secondo piano la politica estera. Pensiamo all’immagine dei grandi della Terra che lanciano le monetine nella fontana di Trevi: al di là delle loro decisioni politiche o del fatto che qualcuno ha visto nel gesto un momento un po’ naïf, in quel momento l’arte italiana ha fatto da quinta a un vertice di altissimo profilo, promuovendo la nostra cultura, apprezzata in tutto il mondo, sullo scacchiere internazionale.

Ma perché ciò possa essere preso in considerazione, serve che l’Italia creda nel proprio patrimonio, lo tuteli e lo promuova, preservandolo da rischi che comprendono anche i cambiamenti climatici, proprio quelli su cui i grandi del mondo stentano a trovare una quadra. La politica è ovunque, in Parlamento, all’Onu o in mezzo ai monumenti: l’importante è che ci sia qualcuno che la sappia fare.