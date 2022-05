Retroscena: Mosca pronta a svelare i presunti laboratori segreti degli Stati Uniti in Ucraina

La notizia è di quelle destinate a lasciare il segno: Vladimir Putin è pronto a scoprire le carte sui presunti laboratori segreti degli Stati Uniti in Ucraina. Insomma, a quanto siamo in grado di rivelare, sta per essere resa pubblica la documentazione che secondo Mosca comproverebbe l’utilizzo di laboratori biologici segreti da parte degli Stati Uniti nel paese di Zelensky. Con tanto di coinvolgimento del figlio del presidente degli Stati Uniti Hunter Biden. Già nelle scorse settimane il ministero della Difesa russo aveva affermato che trenta laboratori per lo sviluppo di armi biologiche erano localizzati in 14 siti in Ucraina.

Gli investigatori di Mosca hanno scoperto che dal 2005 Washington ha stanziato almeno 224 milioni di dollari per finanziare programmi biologici in Ucraina. Gli Stati Uniti sarebbero stati impegnati nella modernizzazione e nel riattrezzamento di circa tre dozzine di istituzioni scientifiche dei ministeri della salute e dell’agricoltura, nonché di diverse strutture sanitarie ed epidemiologiche del comando delle forze mediche del Ministero della Difesa dell’Ucraina. Secondo Mosca si tratterebbe di una rete composta da oltre 30 laboratori biologici che si occupavano, in particolare, degli agenti causali della peste e dell’antrace. I documenti ricevuti dalla Russia indicherebbero anche il coinvolgimento del figlio del presidente degli Stati Uniti Hunter Biden. Ora Mosca ha deciso di scoprire le carte.