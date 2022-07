Draghi imiti Macron: lo Stato diventi azionista di Stellantis (di R. Gianola)

Draghi dovrebbe seguire l’esempio del collega Emmanuel Macron che, dopo aver favorito il matrimonio tra Fca e Psa, ha mantenuto la presenza dello Stato francese nel nuovo colosso Stellantis. Noi, invece, siamo fuori, nessun ministro o leader di partito ha detto una parola, mentre gli eredi Agnelli si allontanano sempre più dall’auto, salvo mantenere la ricca Ferrari come vitalizio, per investire nella finanza, nella sanità, nella moda.

Una presenza pubblica in Stellantis sarebbe un segno importante, una garanzia per lo sviluppo delle nuove piattaforme, per la ricerca, per la tutela occupazionale in Italia. Nell’ambito del Patto stretto tra Macron e Draghi ci può stare anche un capitolo dedicato all’auto sostenibile. La Francia ci punta moltissimo, mentre la nostra politica dorme e non si accorge che Stellantis sta tagliando la produzione nelle fabbriche italiane.

Altro che “lo Stato si tiri da parte” come implorano le vestali del mercato in Italia, la Francia va in direzione opposta. Stellantis è funzionale all’obiettivo di Parigi di conquistare la leadership europea nell’Automotive grazie a un solido progetto di sostegno ai produttori nazionali. Macron ha varato un piano apposito,“Plan de soutien à l’automobile. Pour une industrie verte e compétitive”, in cui fissa le strategie: l’auto è un pilone determinante per l’industria, il governo sostiene la ricerca e la crescita, l’obiettivo è sfidare l’industria dell’auto tedesca finora incontrastato leader del Vecchio Continente.

I produttori francesi, inoltre, devono sviluppare in casa le tecnologie più importanti per l’auto, in una logica patriottica di valorizzazione e di difesa del patrimonio industriale. Se l’Italia vuole contare nell’industria dell’Automotive è necessaria una presenza dello Stato in Stellantis.

Presentato come una “fusione tra pari” il matrimonio tra Fca e Psa è in realtà un take over francese su quel che resta dell’industria dell’auto italiana in salsa americana. Questa alleanza è così paritaria che gli eredi Agnelli hanno accettato di avere nel consiglio di amministrazione un posto in meno dei francesi mentre la prima fila dei manager è occupata in larghissima maggioranza da dirigenti d’Oltralpe.

Stellantis ha già scelto di privilegiare la componentistica francese, a partire da Faurecia, l’azienda di Nanterre con circa 17 miliardi di ricavi, punto di riferimento dei costruttori d’auto. In Italia non esiste un’impresa con questo ruolo, avrebbe potuto averlo la Magneti Marelli, leader nelle batterie, ma John Elkann decise di venderla ai giapponesi di Calsonic Kansei per raccogliere qualche miliardo da distribuire ai suoi familiari, sempre bisognosi di dividendi.