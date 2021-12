Da quando c’è lui (di G. Gambino)

Tutto normale? Nell’anno «in cui i soldi non si chiedono ma si danno» (finora ancora non pervenuti) sì. Ma siamo pronti: quando lui sarà andato via, calerà il sipario. E forse torneremo a sorridere anche di fronte a uno fra i ministri che più brillano in questo governo galattico: il ministro della Transizione Ecologica, voluto da Grillo come pre-condizione per dire sì all’esecutivo Draghi. Roberto Cingolani doveva illuminare di verde l’Italia e invece lo ricordiamo volentieri con una frase da vero luminare: «Il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone». Siamo troppi, qualcuno deve dimettersi. Potrebbe iniziare lui, come gli hanno ricordato, dando il buon esempio.

