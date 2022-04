Abbiamo deciso che il Covid non c’è più. Quanto valgono i morti di oggi?

Sono nuovamente positivo.

Evidentemente c’è un strana alchimia tra il covid e il mese di aprile nel mio destino.

Due anni fa di questi tempi entravo in ospedale rischiando seriamente la pelle, a un passo dalla terapia intensiva. Ora il pugno del virus non è indolore ma gestibile da casa nella sua versions meno cattiva e sicuramente addomesticata dalla campagna di vaccinazione che ho per fortuna praticato scrupolosamente.

Raccontando quanto mi sta succedendo sui social mi è arrivato uno scritto in privato da parte di una persona che mi segue e che condivido molto.

Questo il testo.

“Gentile Signor Paladini o forse ciao Luca è meglio visto che pur se non ti conosco personalmente, entri nella mia vita quotidianamente da anni perché ti leggo sempre con interesse.

Ho visto che hai nuovamente il Covid. Ricordo cosa rischiasti due anni fa, ricordo che prezzo ha pagato la tua famiglia. Io ho dato con giusto qualche giorno di febbre e sul campo ho lasciato una nonna troppo fragile per sopportare il virus. Ma non è di questo che voglio parlarti, quanto piuttosto condividere le tue perplessità su questa rimozione di massa con ancora 200 morti al giorno e un numero di contagiati altissimo.

Davvero quindi l’unico dato che resta a far fede è legato alla congestione negli ospedali? Tutto il resto a partire dalla tutela della salute non conta più? Leggo addirittura della possibilità di levare in determinati ambiti le mascherine al chiuso da maggio. Intorno a me ho un sacco di amiche e amici positivi e come te, non proprio tutti se la stanno cavando con un semplice colpo di tosse, ma possibile che improvvisamente non sia più importante? 200 morti è il grado di tolleranza che ci siamo dati o piuttosto di assuefazione? O peggio siccome c’è la guerra e si vota nel 2023, non è che a questi poveri italiani si possano dare troppi problemi a cui pensare.

Per due anni pareva non esistere altro, ora che perdiamo mediamente 800 persone a settimana è una notizia marginale.

Sono sconcertata.

Auguri di pronta guarigione.

Sara