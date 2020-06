Giornata dell’ambiente: Deliveroo e AMSA alleate per incentivare la raccolta differenziata

Aiutare ristoranti ed esercizi commerciali nella scelta di imballaggi riciclabili e fornire indicazioni utili ai cittadini a differenziare correttamente le confezioni di cibo ricevute ordinando online. È questo l’obiettivo della collaborazione avviata tra Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, e AMSA, la società del Gruppo A2A che gestisce la raccolta rifiuti nel Comune di Milano.

Il progetto – avviato con la firma di un accordo di collaborazione, sottoscritto dal General Manager di Deliveroo Italia, Matteo Sarzana, e dal Direttore Operativo di AMSA, Marcello Milani – prende il via in occasione del World Environment Day, la Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, in programma per domani venerdì 5 giugno.

Attraverso la collaborazione dei principali ristoranti milanesi partner di Deliveroo, i cittadini riceveranno a casa – insieme al cibo ordinato – un opuscolo con tutte le indicazioni per separare correttamente le confezioni e ridurne l’ingombro. Allo stesso modo, i ristoranti riceveranno una guida per la scelta di materiali sostenibili e riciclabili per confezionare il cibo destinato al delivery, aiutando così i cittadini a fare una raccolta differenziata ancor più accurata.

Inoltre, la campagna di sensibilizzazione si rivolgerà a tutti i cittadini e a tutti i ristoranti milanesi presenti in piattaforma che riceveranno, attraverso una comunicazione digitale, informazioni sull’importanza dell’economia circolare, sulla sostenibilità degli imballaggi e consigli utili per ridurre ulteriormente la percentuale di rifiuti indifferenziati residui non riciclabili.

“Milano è la prima città in cui abbiamo lanciato il nostro servizio e continua ad essere una città chiave per Deliveroo. È proprio da qui che vogliamo rilanciare uno dei valori che da sempre ci guida: la sostenibilità ambientale. Il nostro servizio è parte della vita quotidiana dei milanesi e vogliamo che la nostra presenza contribuisca a migliorare ulteriormente la qualità della vita. Vogliamo aiutare ristoratori e cittadini a differenziare al meglio i rifiuti e a scegliere imballaggi sostenibili e riciclabili” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia.

“Grazie alla collaborazione dei cittadini, la percentuale della raccolta differenziata ha superato il 62%, un risultato che rende Milano una delle metropoli più virtuose in Europa nella gestione dei rifiuti urbani. – ha dichiarato Marcello Milani, Direttore Operativo di Amsa. – La campagna di comunicazione in partnership con Deliveroo è un ulteriore tassello per migliorare i già positivi risultati, ricordando ai cittadini con semplici e chiare informazioni come differenziare correttamente gli imballaggi del proprio pasto ordinato online”.

