Annunciati i vincitori del National Geographic Travel Photo Contest. L’ambitissimo concorso di fotografia di viaggio indetto e promosso da National Geographic ha i suoi vincitori per l’edizione 2019. Le categorie su cui si sono espressi i giudici sono tre: “Città”, “Natura” e “Persone”.

Il Grand Prize è andato a Weimen Chu, con uno scatto che rientra nella categoria “Città”. La foto vincitrice si intitola “Greenlandic winter” e ritrae un villaggio di pescatori su una piccola isola della Groenlandia occidentale, Upernavik, durante l’ora blu. Come si legge nella didascalia dell’autore, “storicamente, gli edifici groenlandesi sono stati dipinti con colori diversi per indicare le diverse funzioni: dai locali dei negozi rossi alle case dei pescatori blu: un’utile distinzione quando il paesaggio è ricoperto di neve. Questa foto è stata scattata durante il mio progetto fotografico di tre mesi sulla vita in Groenlandia”.

National Geographic vincitori 2019 | L’autore

La scena artica si è aggiudicata il premio più importante dell’ambito concorso fotografico di National Geographic. Lo scatto è stato realizzato in un giorno di primavera, nonostante la neve alta faccia pensare ad altro. Si vedono gli abitanti che, nell’ora del tramonto, con trenta gradi sotto zero, sono in giro a fare commissioni.

“Ho trovato la struttura, i colori e l’insieme della composizione essere così belli da questa angolazione, specialmente la luce al tramonto. Sperando di fotografare delle persone che passeggiavano o il gioco dei bambini nel paesaggio, sono stato entusiasta nel vedere invece una piccola famiglia farsi strada sotto i lampioni”, ha commentato l’autore della foto Weimen Chu.

National Geographic vincitori 2019 | Gli altri vincitori

Per le altre categorie, il primo posto di “Natura” è andato a Tamara Blazquez Haik con lo scatto “Tender eyes” e riprende un grifone che volteggia sul cielo del Parco nazionale di Monfrague, in Spagna. Il primo posto della categoria “Persone” è andato invece a “Showtime” di Huaifeng Li.

