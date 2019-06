Castel Sant’Angelo illuminato per il count-down di Euro 2020

Castel Sant’Angelo si tinge di azzurro a un anno esatto dal via agli Europei di calcio 2020. Nella serata di martedì 12 giugno 2019 il monumento che collega a Roma a Città del Vaticano è stato illuminato con luci dei colori della Uefa.

Gli Europei del prossimo anno per la prima volta nella storia non avranno un singolo paese organizzatore o un ticket formato da due paesi. Per celebrare il 60esimo anniversario della nascita del torneo, il campionato per squadre nazionali si giocherà in 12 diverse città europee.

Il calcio d’inizio sarà dato allo stadio Olimpico Roma il 12 giugno 2020, mentre la finale è in programma il 12 luglio nell’impianto londinese di Wembley.

Le altre città che ospiteranno le partite di Euro 2020 sono Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Dublino, Bilbao, Budapest, Glasgow, Baku, Monaco di Baviera, San Pietroburgo e Bruxelles.

Inizia il count-down, manca un anno esatto.