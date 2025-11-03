Estrazione Simbolotto di oggi, 3 novembre 2025

LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 3 novembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di ottobre la ruota associata al gioco è quella di Torino. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 3 novembre 2025? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi:

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli

13 – RANA

6 – LUNA

40 – QUADRO

2 – MELA

10 – FAGIOLI

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Simbolotto: come funziona

Abbiamo visto i numeri e simboli vincenti per l’estrazione del Simbolotto di oggi, lunedì 3 novembre 2025, ma come funziona questo gioco? Per ogni giocata al Lotto su una determinata ruota in promozione in uno specifico mese, sullo scontrino verrà assegnata una combinazione di 5 simboli, su un totale di 45 disponibili. Questi vengono poi estratti in seguito alle estrazioni del Lotto, in una procedura specifica e dedicata. Le ruote associate mese per mese:

Gennaio: Bari

Febbraio: Cagliari

Marzo: Firenze

Aprile: Genova

Maggio: Milano

Giugno: Napoli

Luglio: Nazionale

Agosto: Nazionale

Settembre: Palermo

Ottobre: Roma

Novembre: Torino

Dicembre: Venezia

I premi

La vincita al Simbolotto è indipendente dall’esito della giocata al Lotto e varia a seconda del numero di simboli indovinati e in proporzione alla somma giocata al Lotto. La struttura dei premi è semplice. Ad esempio, tenendo conto di una giocata al Lotto da un euro, si recupera questa somma con due numeri indovinati; con tre invece si ottiene una vincita di 5 euro; si sale a 50 per quattro numeri-simboli; nel caso in cui viene centrata tutta la cinquina si può arrivare a 5mila euro.

I simboli

I simboli del gioco del Lotto, Simbolotto, sono in totale 45. Di seguito l’elenco dei simboli del gioco: 1 – ITALIA 2 – MELA 3 – GATTA 4 – MAIALE 5 – MANO 6 – LUNA 7 – VASO 8 – BRAGHE 9 – CULLA 10 – FAGIOLI 11 – TOPI 12 – SOLDATO 13 – RANA 14 – BAULE 15 – RAGAZZO 16 – NASO 17 – SFORTUNA 18 – CERINO 19 – RISATA 20 – FESTA 21 – LUPO 22 – BALESTRA 23 – AMO 24 – PIZZA 25 – NATALE 26 – ELMO 27 – SCALA 28 – OMBRELLO 29 – DIAMANTE 30 – CACIO 31 – ANGURIA 32 – DISCO 33 – ELICA 34 – TESTA 35 – UCCELLO 36 – NACCHERE 37 – PIANO 38 – PIGNA 39 – FORBICI 40 – QUADRO 41 – BUFFONE 42 – CAFFÈ 43 – FUNGHI 44 – PRIGIONE 45 – RONDINE

