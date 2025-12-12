Estrazione Simbolotto di oggi, 12 dicembre 2025

LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 12 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di dicembre la ruota associata al gioco è quella di Venezia. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 12 dicembre 2025? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi:

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli

24 pizza

21 lupo

18 cerino

5 mano

16 naso

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Simbolotto: come funziona

Abbiamo visto i numeri e simboli vincenti per l’estrazione del Simbolotto di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, ma come funziona questo gioco? Per ogni giocata al Lotto su una determinata ruota in promozione in uno specifico mese, sullo scontrino verrà assegnata una combinazione di 5 simboli, su un totale di 45 disponibili. Questi vengono poi estratti in seguito alle estrazioni del Lotto, in una procedura specifica e dedicata. Le ruote associate mese per mese:

Gennaio: Bari

Febbraio: Cagliari

Marzo: Firenze

Aprile: Genova

Maggio: Milano

Giugno: Napoli

Luglio: Nazionale

Agosto: Nazionale

Settembre: Palermo

Ottobre: Roma

Novembre: Torino

Dicembre: Venezia

I premi

La vincita al Simbolotto è indipendente dall’esito della giocata al Lotto e varia a seconda del numero di simboli indovinati e in proporzione alla somma giocata al Lotto. La struttura dei premi è semplice. Ad esempio, tenendo conto di una giocata al Lotto da un euro, si recupera questa somma con due numeri indovinati; con tre invece si ottiene una vincita di 5 euro; si sale a 50 per quattro numeri-simboli; nel caso in cui viene centrata tutta la cinquina si può arrivare a 5mila euro.

I simboli

I simboli del gioco del Lotto, Simbolotto, sono in totale 45. Di seguito l’elenco dei simboli del gioco: 1 – ITALIA 2 – MELA 3 – GATTA 4 – MAIALE 5 – MANO 6 – LUNA 7 – VASO 8 – BRAGHE 9 – CULLA 10 – FAGIOLI 11 – TOPI 12 – SOLDATO 13 – RANA 14 – BAULE 15 – RAGAZZO 16 – NASO 17 – SFORTUNA 18 – CERINO 19 – RISATA 20 – FESTA 21 – LUPO 22 – BALESTRA 23 – AMO 24 – PIZZA 25 – NATALE 26 – ELMO 27 – SCALA 28 – OMBRELLO 29 – DIAMANTE 30 – CACIO 31 – ANGURIA 32 – DISCO 33 – ELICA 34 – TESTA 35 – UCCELLO 36 – NACCHERE 37 – PIANO 38 – PIGNA 39 – FORBICI 40 – QUADRO 41 – BUFFONE 42 – CAFFÈ 43 – FUNGHI 44 – PRIGIONE 45 – RONDINE

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria).