Prevenzione delle frodi nell’iGaming: come Soft2Bet collega rilevamento, processo decisionale e indagine

Nell’iGaming, la frode non si verifica in isolamento. Può iniziare con il furto di identità durante la registrazione, con l’uso dello stesso dispositivo per più account o con modelli di attività insoliti che differiscono dal comportamento tipico del giocatore. Una scansione che avviene in isolamento, senza considerare gli eventi precedenti o successivi, perde il quadro più ampio.

Soft2Bet implementa la protezione dalle frodi attraverso controlli continui, analizzando insieme segnali di identità, dispositivo e comportamento per generare un punteggio, prendere una decisione, indagare sul problema e intraprendere ulteriori azioni. Questo approccio si applica ad altre fasi del processo di gioco, come una fonte sospetta di acquisizione del giocatore o un gameplay non tipico dei giocatori legittimi. La differenza tra rilevamento delle frodi e prevenzione delle frodi risiede in questa distinzione.

Prevenzione delle Frodi nell’iGaming

Sebbene interconnessi, rilevamento e prevenzione delle frodi sono attività distinte. Il primo si concentra sull’identificazione di modelli, anomalie o segnali sottili che qualcosa non va. Il secondo comporta un processo molto più ampio, che include valutazione del rischio, processo decisionale, indagini quando la situazione non è chiara, misure di controllo, documentazione dell’intero processo e cicli di feedback che migliorano l’intero sistema in base ai nuovi modelli di frode. Una piattaforma può dimostrare un rilevamento delle frodi di alta qualità e una scarsa prevenzione delle frodi se i segnali rilevati non si trasformano mai in decisioni documentate effettive, come nel caso del modello di prevenzione delle frodi di Soft2Bet.

Questo è un altro motivo per cui un singolo meccanismo di controllo o punto dati di solito non può affrontare tutti i vettori di frode che un’azienda di iGaming incontra. Ad esempio, un controllo del dispositivo da solo non può indicare se una cronologia dei depositi è anomala, e una regola sulle transazioni da sola non può determinare se un utente sta effettuando l’accesso da un dispositivo associato ad account sospetti. La strategia di prevenzione delle frodi di Soft2Bet prevede la combinazione di questi livelli in modo che nessun singolo livello debba fare tutto il lavoro pesante per prendere una decisione.

Frodi lungo il Ciclo di Vita del Giocatore nell’iGaming

Il rischio di frode non esiste in un solo punto del percorso del giocatore; assume forme diverse in ogni fase del processo: acquisizione, registrazione, accesso all’account e piazzamento delle scommesse. Un operatore che controlla le frodi durante l’onboarding non controlla nessuna delle altre fasi intermedie.

Da una prospettiva di alto livello, la strategia di prevenzione delle frodi di Soft2Bet prende in considerazione i seguenti vettori:

Identità fabbricate, utilizzate per creare account che non appartengono a giocatori reali e identificabili.

Appropriazione dell’account, che si verifica quando l’identità e le credenziali di un giocatore legittimo vengono rubate e utilizzate da qualcun altro.

Multi-accounting, che si verifica quando uno o più individui controllano più account.

Abuso di bonus, che si verifica quando i giocatori sfruttano i termini promozionali impegnandosi in comportamenti che non implicano il gioco.

Uso di bot durante la registrazione dell’account o il gameplay.

Collusione tra giocatori, specialmente in formati che richiedono interazione tra gli account dei giocatori.

Modelli di scommessa che non possono essere classificati come gioco regolare.

Tuttavia, questi vettori non forniscono le stesse prove. Ogni vettore fornisce una combinazione unica di prove che differisce dalle altre. Questo è il motivo per cui un approccio basato sui processi è cruciale per la prevenzione delle frodi nel settore iGaming, mentre un controllo universale non funzionerebbe.

L’Approccio Multi-Segnale di Soft2Bet al Rilevamento delle Frodi

I sistemi di rilevamento delle frodi di Soft2Bet utilizzano più tipi di dati per rilevare e prevenire le frodi, come i dati di identità raccolti durante la verifica, i dati del dispositivo, i dati IP e di geolocalizzazione, il comportamento e le transazioni, piuttosto che affidarsi esclusivamente a un solo tipo di dati. Più tipi di dati vengono utilizzati, più diventa completo il contesto di rischio creato da tali informazioni. In questo caso, un deposito sospetto ha molto meno peso di un deposito effettuato da un dispositivo noto o da una posizione sospetta.

Soft2Bet utilizza informazioni su identità e dispositivo:

Fingerprinting del dispositivo, utilizzato per rilevare emulatori, macchine virtuali e ripristini del dispositivo.

Controlli di velocità, che segnalano attività insolitamente rapida o ripetuta.

Reputazione IP e verifica della geolocalizzazione.

Rilevamento di proxy, VPN e TOR.

Soft2Bet utilizza la tecnologia SEON e Digital Footprint per migliorare i profili dei giocatori al volo. Questa tecnologia utilizza segnali da email, telefono e indirizzi IP per rilevare account sintetici e usa e getta. Queste informazioni vengono poi integrate con dati su dispositivi e sessioni e valutate come rischio alto, medio o basso utilizzando regole configurabili e algoritmi di machine learning. Una decisione viene presa in base al rilevamento di un determinato modello e di un’anomalia, piuttosto che sulla loro valutazione separata.

Monitoraggio dei Segnali di Identità, Dispositivo e Comportamento e Punteggio di Rischio

Poiché i segnali di rischio possono apparire in fasi diverse, il monitoraggio dei segnali di identità, dispositivo e comportamento richiede una propria considerazione separata come uno dei livelli di protezione contro le frodi. La politica di Soft2Bet considera il processo di profilazione del rischio iniziare quando un giocatore inizia a utilizzare la piattaforma. A seconda di fattori come il livello di verifica KYC, i modelli comportamentali, il punteggio di rischio in tempo reale e i controlli di geolocalizzazione, il sistema decide quale procedura il giocatore deve seguire.

In Soft2Bet, la valutazione del rischio non termina dopo il completamento della procedura di onboarding dell’account. Il rischio non è considerato stabile; piuttosto, è continuamente connesso al processo di due diligence e al punteggio di rischio in tempo reale. Pertanto, se in seguito si verificano cambiamenti nel profilo di rischio, potrebbero essere richiesti controlli aggiuntivi.

Il lavoro viene svolto principalmente dall’automazione, ma c’è ancora spazio per l’analisi umana. Anche se le analisi precedenti non hanno rivelato nulla, un’attività di alto valore o sospetta può comunque richiedere l’esame umano. L’idea alla base di tutto ciò è abbastanza semplice: consentire all’attività legittima di procedere senza ritardi inutili, assicurando al contempo che tutte le azioni rilevanti siano giustificate e difendibili.

Dai Punteggi di Rischio alle Decisioni in Tempo Reale

Il punteggio di rischio aggiunge valore solo quando porta all’azione. Soft2Bet ha personalizzato le sue regole e le ha implementate nelle fasi di registrazione, accesso e deposito, automatizzando le decisioni di rischio in modo che le frodi evidenti vengano rifiutate immediatamente mentre i giocatori legittimi continuano senza attriti.

Anche lo stack tecnologico antifrode di Soft2Bet è costruito su questo principio. Il motore delle regole controlla velocità e modelli mentre i modelli di machine learning eseguono il punteggio di rischio attraverso il rilevamento di anomalie. Le decisioni riguardanti approvazioni, contestazioni e blocchi di azioni vengono prese tramite API insieme ai codici motivo dei segnali o delle regole che hanno portato a una particolare decisione. Questa combinazione è significativa sia dal punto di vista dell’accuratezza che da quello operativo: automatizzare la maggior parte delle azioni a basso rischio consente agli analisti di concentrarsi su situazioni più complicate.

Vale la pena notare che la configurazione specifica dei livelli di rischio, delle soglie e della logica di routing viene impostata per ogni implementazione; non si presume che lo stesso schema si applichi in modo identico a ogni marchio o mercato di Soft2Bet, poiché i profili di rischio e il contesto operativo differiscono.

Rilevamento Automatizzato, Revisione dell’Analista e Indagine sulle Frodi

L’automazione filtra ciò che dovrebbe essere analizzato; non sostituisce l’esperienza necessaria per decidere su una situazione incerta. Nel caso in cui un particolare account utente o transazione venga contrassegnato per la revisione, ciò che accade in Soft2Bet è che la questione passa attraverso un processo di accodamento in cui l’analista utilizzerà il contesto che il motore delle regole o il modello non conosce.

Lo specialista ha accesso ai registri di indagine del caso e ai percorsi di audit, che forniscono le basi per rivedere e spiegare la decisione invece di limitarsi a dichiarare il risultato finale. Nel caso di Soft2Bet, la responsabilità è intenzionalmente divisa in modo che l’automazione gestisca al meglio i volumi e riconosca i modelli, mentre i casi complessi e ambigui richiedono un processo decisionale basato sul contesto da parte di un umano. Le soluzioni di prevenzione delle frodi completamente automatizzate che non consentono alcuna forma di revisione delle decisioni prese automaticamente tendono a mancare della sfumatura necessaria per distinguere un caso di frode da un caso insolito di attività normale. Una volta chiuso un caso, la decisione diventa parte della cronologia degli incidenti dell’account.

KYC, AML/CFT e Antifrode

Soft2Bet utilizza i processi KYC (know your customer), AML/CFT (antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo) e antifrode come parte del suo più ampio quadro operativo. Tuttavia, ogni processo svolge una funzione unica. Il KYC, in particolare, identifica i giocatori conducendo processi di verifica dell’identità e di onboarding che dipendono dai livelli di rischio. L’AML/CFT si occupa solo dei rischi legati ai crimini finanziari, incluso il monitoraggio dei segnali di identità, dispositivo e comportamento per garantire la corrispondenza con il giocatore verificato e segnalare attività sospette. L’antifrode differisce dai processi sopra menzionati in quanto si concentra sulla manipolazione della piattaforma piuttosto che sulla verifica dell’identità o sul riciclaggio di denaro.

Il punto in comune qui non è che siano lo stesso processo, ma che possono utilizzare alcuni degli stessi punti dati e lavorare dallo stesso quadro operativo. Ciò significa che uno stato KYC, un processo di segnalazione AML e un avviso antifrode possono essere presenti nello stesso profilo del giocatore. Qualsiasi decisione presa in un processo si riflette nei processi correlati, quindi non vengono tenute separate. La posizione di gestione del rischio di Soft2Bet indica chiaramente un approccio a più livelli, poiché le revisioni automatizzate e manuali dei giocatori ad alto rischio, il monitoraggio KYC e AML/CFT e i sistemi di rilevamento antifrode sono tutti visti come parti interconnesse dello stesso quadro di processo.

PAM come Contesto Condiviso dietro i Controlli Antifrode

L’efficacia di un avviso di frode dipende dalla quantità di contesto raccolto quando l’avviso viene considerato. È qui che entra in gioco l’ambiente PAM fornito da Soft2Bet. All’interno del PAM, i revisori hanno accesso a tutte le informazioni del giocatore, inclusi profilo, stati KYC e AML, cronologia delle attività e degli eventi e avvisi esistenti, all’interno di un’interfaccia centralizzata. Ciò consente agli operatori di tracciare ogni giocatore, identificare le frodi e condurre il monitoraggio delle frodi in base a trigger intelligenti. Questi trigger potrebbero avviare un processo KYC o imporre restrizioni su account sospetti.

I vantaggi della centralizzazione sono evidenti. Ci sono meno punti ciechi poiché le informazioni rilevanti non sono distribuite attraverso sistemi separati. Il processo di analisi diventa più rapido perché un analista che si occupa di frodi non deve mettere insieme l’intero quadro esaminando fonti diverse prima di trarre conclusioni. In questo scenario, il PAM è un componente operativo che lavora dietro le quinte della prevenzione delle frodi, non uno strumento antifrode dedicato.

Spiegabilità, Falsi Positivi e Miglioramento Continuo

Una soluzione efficace di prevenzione delle frodi che identifica il rischio reale e causa attriti per i giocatori a basso rischio pone un problema che è solo parzialmente risolto. Mentre i tassi di rilevamento sono un aspetto delle prestazioni dello stack antifrode, anche i falsi positivi diventano un KPI operativo. Un sistema antifrode efficace deve essere valutato non solo in base alla sua capacità di rilevare casi reali di frode ma anche alla quantità di interruzioni che causa ai giocatori legittimi.

Sia i tassi di rilevamento che gli attriti inutili possono essere affrontati rendendo la spiegabilità una caratteristica chiave. Le ragioni dietro ogni decisione, i cambiamenti nelle regole, i dettagli delle indagini e i percorsi di audit consentono di identificare le ragioni di approvazione, contestazione o rifiuto. Queste informazioni sono necessarie per giustificare le decisioni e rilevare incongruenze in determinate regole. Nel caso dell’implementazione di SEON da parte di Soft2Bet, la spiegabilità è diventata parte del vantaggio operativo fornito dalla soluzione antifrode. In questo caso, il numero di query manuali è diminuito di circa il 40% e il tempo di revisione è diventato più breve del 20%.

Il miglioramento continuo completa il cerchio. Piuttosto che il sistema di prevenzione delle frodi essere configurato una volta e rimanere lo stesso per sempre, i risultati delle decisioni, i risultati degli appelli e i nuovi tipi di frode scoperti influenzano tutti il modo in cui le regole e i modelli vengono perfezionati nel tempo. Gli approcci di gestione del rischio di Soft2Bet trattano questo processo esattamente allo stesso modo. Audit, test e metriche live sono parte integrante del mantenimento dei sistemi di rilevamento; non sono procedure una tantum eseguite al lancio. Questo ciclo di feedback consente alla prevenzione delle frodi di tenere il passo con la realtà dello sviluppo delle frodi piuttosto che con il suo passato.

Quadri Adattivi nella Prevenzione delle Frodi

I segnali di identità, dispositivo e comportamento da soli non hanno significato finché non passano attraverso processi di rilevamento, punteggio, avvisi, indagine quando necessario, controlli e cicli di feedback che perfezionano il processo. L’architettura della soluzione antifrode di Soft2Bet è un esempio di questo processo in contrapposizione a una caratteristica. Il rilevamento multi-segnale è collegato al processo decisionale in tempo reale. Questo è poi collegato a indagini umane quando necessario. Le indagini umane alimentano le regole e i modelli attraverso il miglioramento costante.

Il controllo delle frodi deve raggiungere queste tre cose contemporaneamente: migliori capacità di rilevamento, minore esposizione alle frodi e nessun ostacolo inutile per i giocatori legittimi, che costituiscono la stragrande maggioranza di qualsiasi base di giocatori. Nulla nell’approccio di Soft2Bet è statico perché i modelli di frode stessi non sono statici. È proprio per questo che le regole, i modelli, le soglie e le pratiche di indagine utilizzate per la prevenzione delle frodi vengono costantemente rivisti anziché fissati una volta per tutte.