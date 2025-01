Lotteria Italia 2025: biglietti vincenti terza categoria, l’elenco completo

Quali sono i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025? Nella serata di ieri, lunedì 6 gennaio 2025, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Moltissimi i biglietti vincenti: si va dai premi top (5) da milioni di euro a quelli “minori” da 50 mila (seconda fascia) e 25 mila (terza fascia). Ma quali sono i biglietti vincenti estratti ieri sera? Di seguito le serie, i numeri e le località di vendita dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 25.000 euro ciascuno:

In aggiornamento…

Le probabilità di vincita

Abbiamo visto l’elenco completo dei biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025, ma quali sono le probabilità di vincita del premio massimo? In caso di acquisto di un solo tagliando, è 1 su 11.000.000 in quanto sono stati stampati 11.000.000 di biglietti. Probabilità che, ovviamente, aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati. Il numero dei premi di prima categoria è stabilito in 5, probabilità di vincita 1/2.000.000. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati. Con la lotteria Italia vengono inoltre attribuiti premi giornalieri: 66 premi, uno per ciascuna giornata comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata “Affari tuoi”.