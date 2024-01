Lotteria Italia 2024, quando e dove escono i biglietti vincenti di seconda e terza categoria

Quando e dove escono i biglietti vincenti di seconda e terza categoria della Lotteria Italia 2024? L’estrazione è in programma per stasera, sabato 6 gennaio 2024, a partire dalle ore 20,30. I principali premi saranno comunicati nel corso della puntata di Affari Tuoi, lo show di Rai 1 condotto da Amadeus. I premi di seconda e terza categoria invece saranno riportati nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2024, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it e sul sito www.lotteria-italia.it. Inoltre sarà possibile verificarli attentamente sui quotidiani e su diversi siti web, tra cui il nostro, a partire dal mattino del 7 gennaio.

I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2024.

Streaming e tv

Sarà possibile seguire l’estrazione della Lotteria Italia 2024 in diretta tv su Rai 1 dove dalle ore 20,30 andrà in onda il programma abbinato alla lotteria: Affari Tuoi. Alla conduzione Amadeus. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’estrazione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.