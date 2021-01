Lotteria Italia 2021: regolamento, biglietti e probabilità di vincita

LOTTERIA ITALIA 2021 REGOLAMENTO – Lunedì 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania, dalle ore 20,30 andrà in scena l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Come ogni anno l’evento sarà trasmesso in diretta tv. La trasmissione associata all’estrazione sarà, come negli ultimi anni, “I Soliti Ignoti”, programma condotto da Amadeus in onda su Rai 1. Dove comprare i biglietti? Fino a quando? Dove verificare se avete vinto? Di seguito tutte le risposte.

I biglietti

Il biglietto della Lotteria Italia 2021 costa 5 euro e offre ricchi premi a partire da quello di prima categoria da 5 milioni di euro. I biglietti possono essere acquistati presso qualsiasi rivenditore autorizzato: generalmente, si possono trovare nei tabacchi, nelle edicole, negli autogrill o nelle ricevitorie. Ma non solo. È possibile procedere all’acquisto anche online; basta seguire la procedura indicata sul sito della lotteria nazionale e selezionare la modalità di pagamento preferita. I tagliandi sono suddivisi in 20 serie da 500 mila biglietti ciascuna. A vincere il primo premio da 5 milioni di euro sarà ovviamente un solo biglietto. Previsti però tanti altri premi “minori”. Le cifre di quest’ultimi però verranno determinate dal Comitato Generale per i Giochi il giorno dell’estrazione. È inoltre possibile partecipare all’assegnazione dei premi messi in palio all’interno della trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti – il ritorno”.

Lotteria Italia 2021: il regolamento

Avete domande sul regolamento della Lotteria Italia 2021 e non trovate risposte? Qui di seguito abbiamo raccolto alcune domande frequenti (FAQ) con relative risposte:

Come faccio a sapere se ho vinto? Il numero di serie dei biglietti (presente nell’area in basso del biglietto) vincenti e il relativo importo vengono:

Comunicati in diretta il 6 gennaio 2021 (saranno comunicati solo i premi di prima categoria), all’interno della trasmissione “Soliti Ignoti”;

Riportati nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2020, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it e sul sito www.lotteria-italia.it;

Pubblicati sui quotidiani e su diversi siti web

Come posso riscuotere il premio?

Il biglietto vincente, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta

Qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Quanto tempo ho per riscuotere il premio?

I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2018.

I tempi per ricevere il pagamento.

Di regola il pagamento avviene entro 45 gg dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita. Per quanto riguarda i premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio 2019, gli stessi saranno pagati entro 45 gg dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qui il regolamento completo

Le probabilità di vincita

La probabilità di vincita del premio massimo, in caso di acquisto di un solo biglietto, è 1 su 11.000.000 in quanto sono stati stampati 11.000.000 di biglietti. Probabilità che, ovviamente, aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati. Il numero dei premi di prima categoria è stabilito in 5, probabilità di vincita 1/2.000.000. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello dei biglietti stampati. Con la lotteria Italia vengono attribuiti premi giornalieri: 66 premi, uno per ciascuna giornata comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti”.

Probabilità di vincita della lotteria Italia – Dato storico inclusi i premi attribuiti con modalità istantanea

anno 2014: 1/3,43

anno 2015: 1/4,97

anno 2016: 1/6,21

anno 2017: 1/6,21

La probabilità di vincita sopraindicata è riferita, per le precedenti edizioni della lotteria, al numero complessivo di biglietti vincenti (comprensivo dei premi dell’estrazione finale, dei premi giornalieri e settimanali assegnati nella trasmissione televisiva collegata, nonché dei premi assegnati con modalità istantanea) rapportato al numero complessivo di biglietti venduti.

Probabilità di vincita della lotteria Italia – Dato storico esclusi i premi attribuiti con modalità istantanea (non presenti nelle edizioni 2018 e 2020)

anno 2014: 1/26.960,70

anno 2015: 1/26.820,56

anno 2016: 1/33.865,54

anno 2017: 1/33.091,92

anno 2018: 1/25.665,90

anno 2019: 1/23.990,25

La probabilità di vincita sopraindicata è riferita, per le precedenti edizioni della lotteria, al numero complessivo di biglietti vincenti (comprensivo dei premi dell’estrazione finale, dei premi giornalieri e settimanali assegnati nella trasmissione televisiva collegata esclusi i premi assegnati con modalità istantanea) rapportato al numero complessivo di biglietti venduti.

Gioca responsabile

Il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, contatta Giocoresponsabile. Cosa è? È un servizio totalmente gratuito, gestito da professionisti che, nel rispetto dell’anonimato, offrono consulenza, orientamento e cura alle persone che hanno sviluppato problemi (psicologici, relazionali, legali) dovuti agli eccessi di gioco, a famigliari e amici di persone coinvolte in problemi creati dal gioco eccessivo. Al team di psicologi è affiancato uno staff di consulenti ( psichiatra, psicoterapeuta, avvocato ) per trattare gli aspetti specifici. Come si accede? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 attraverso il portale www.giocaresponsabile.it sempre.

