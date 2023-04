Le tipologie di licenze nel mondo dei casinò online

Il mondo dell’online ha cambiato il nostro modo di vivere e di ragionare. Ormai viviamo in funzione di dispositivi tecnologico che ci permettono di avere tutto a portata di mano. Sui nostri smartphone di ultima generazione, o sui pc, possiamo lavorare, messaggiare con persone a chilometri di distanza o addirittura intrattenerci guardando film o giocando.

Quest’ultimo campo negli anni ha vissuto una forte fase rivoluzionaria grazie all’entrata in scena dei casinò online. Parliamo di piattaforme di gioco in cui gli appassionati possono tranquillamente divertirsi con gli iconici titoli che hanno fatto grande il mondo del gioco d’azzardo online.

Nonostante la forte radicalizzazione e i vantaggi del gioco online, le persone hanno certamente ancora un po’ di timore nell’avvicinarsi a questo mondo, in primis per paura di subire truffe. In realtà gli operatori che offrono tali servizi sono costantemente monitorati dai vari Stati in cui esercitano, così da evitare problemi al consumatore.

Per poter entrare sotto il controllo dello Stato, però, bisogna ottenere una licenza che indica i casino online legali. Ma cos’è una licenza per casinò online? Soprattutto quali sono? Cerchiamo di capirlo insieme.

Cos’è una licenza per casinò online?

Come capisco se un casinò online è affidabile e non vuole truffarmi? Esistono tantissimi metodi per capirlo, ma uno è veramente fondamentale: la licenza. Non è altro che una certificazione lasciata dai vari Stati in cui l’operatore decide di esercitare dove si indica che il sito di gioco è sicuro e trasparente, quindi privo di rischio per chi ci gioca. Per arrivare a dare tale documentazione, ovviamente, si devono passare alcune prove e rispettare dei requisiti. Questi sono:

Capacità economica e finanziaria dell’operatore;

Dotazione di software adeguati;

Equità dei giochi proposti;

Contrasto al riciclaggio di denaro;

Tutela dei minori;

Verifica da parte di enti indipendenti;

Attenzione al gioco responsabile.

Periodicamente gli enti statali operano costanti controlli volti a rinnovare la licenza oppure revocarla, in

caso di infrazioni che possano andare a danneggiare gli appassionati. Basta un solo elemento per far sì che il casinò perda lo stato di legalità.

Le licenze casinò in Italia

Il Governo italiano da sempre è molto attento sul tema del gioco e costantemente vengono messi sotto esame migliaia di operatori. In particolar modo c’è un ente che si occupa di regolamentare il gioco in Italia, stiamo parlando dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in acronimo ADM. In passato veniva chiamato AAMS, non a caso molti giocatori si riferiscano ancora ai casinò italiani come AAMS.

Quello che vuole fare il legislatore è garantire un ambiente sicuro e trasparente a chiunque decide di divertirsi anche solo con una slot machine. Infatti ogni operatore dovrà adottare necessariamente protocolli di sicurezza avanti, altrimenti l’ADM rigetterà la domanda di operatività nel Belpaese.

Come se non bastasse, per ottenerla bisognerà seguire un lungo iter burocratico e sborsare un ingente somma di denaro che mette a dura prova le finanze del casinò.

Le sanzioni, in caso di violazione dei parametri, sono molto pesanti e servono a rendere l’ambiente sereno, senza che nessuno provi ad attuare possibili frodi. I casino online ADM attualmente sono i miglior in circolazione, quindi se decidete di voler giocare al blackjack o poker, scegliete chiunque possieda il marchio dell’ente italiano.

Licenze da casinò internazionali

In Italia le leggi in tema di gioco d’azzardo sono molto pesanti, in quanto c’è molta attenzione al consumatore e non sfociare in situazioni più pericolose. Nel resto del mondo la situazione è ben diversa, seppur alcune nazioni posseggono sistemi simi a quello italiano. Parliamo di:

Regno Unito: qui troviamo la UK Gambling Commission che ha il ruolo di garante come avviene in

Italia;

Italia; Malta: troviamo la MGA (Maltese Gambling Authority), che stabilisce i criteri da rispettare per i casinò online.

Da precisare che in Italia si può operare solamente con licenza ADM, così come i giocatori possono solamente affidarsi a questi. Controllate che il casinò abbia il marchio ADM per essere certi di giocare con una piattaforma ritenuta legale nella nostra nazione ed evitare possibili conseguenze in caso di vittoria con l’Agenzia delle Entrate.

Negli altri paesi, invece, è possibile scommettere su altri casinò online con licenza diversa. Tra le tante troviamo:

Alderney: si tratta di una isola nella Manica che non fa capo e nessuna nazione. Per questo motivo

emette le proprie licenze;

emette le proprie licenze; Curaçao: facente parte in passato del territorio delle Antille Olandesi, è tra le licenze più usate dagli operatori e giocatori;

Antigua e Barbuda: nel 1994 furono i primi a rilasciare la licenza per un casinò online;

Gibilterra: anche questo territorio è stato tra i primi a concedere licenza nel 1998, da allora è divenuto uno dei punti fermi;

Isola di Man: appartengono alla monarchia britannica, ma nonostante ciò rilasciano autonomamente licenze dal 2001;

Kahnawake: ha una commissione di tre membri e gestisce la diffusione delle licenze canadesi.

Altro esempio dove il governo sta investendo nel gioco legale online sono gli Stati Uniti, dove ciascuno stato ha normative specifiche e rilascia autonomamente le licenze di gioco.

Perché la Licenza ADM è Importante

La Licenza ADM, acronimo di “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, rappresenta una fondamentale autorizzazione rilasciata dallo Stato Italiano per la gestione delle attività di gioco d’azzardo e scommesse online. Grazie alla sua importanza, la richiesta di questa licenza richiede il superamento di una serie di controlli e verifiche, che garantiscono la professionalità e l'affidabilità dell’operatore di gioco d’azzardo.

Solo dopo aver ottenuto la Licenza ADM, l’operatore di gioco d’azzardo può operare sul territorio italiano e offrire ai propri clienti un servizio sicuro e regolamentato. Questa autorizzazione garantisce che il sito di gioco rispetti le normative e le leggi vigenti in materia di gioco d’azzardo online, al fine di garantire la massima tutela ai giocatori.

Per i giocatori, la Licenza ADM rappresenta un fattore fondamentale nella scelta del sito di gioco. Infatti, scegliendo di giocare su un sito con Licenza ADM, si può essere certi che il sito rispetti tutti gli standard di sicurezza e protezione dei dati personali e finanziari, garantendo la massima tranquillità durante le proprie attività di gioco.

La Licenza ADM rappresenta un’importante garanzia per la tutela dei giocatori italiani, fornendo un servizio regolamentato, sicuro e affidabile nel settore del gioco d’azzardo online.