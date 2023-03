Le nuove tendenze nel mondo dell’iGaming per il 2023

Il settore dell’iGaming continua a crescere con forza, raggiungendo un valore totale del giro d’affari a livello globale che sfiora i cento miliardi di dollari. Il mondo del gaming online offre una nuova fonte di intrattenimento e la sua evoluzione non sembra destinata a interrompersi nei prossimi mesi.

Secondo alcune stime, l’iGaming potrebbe superare il valore nominale dell’attività svolta nei classici esercizi commerciali fisici. Quali saranno le tendenze per il 2023 in un ambito così dinamico? In questo articolo daremo un’occhiata alla recente evoluzione dell’industria dell’iGaming, cercando di volgere lo sguardo al futuro, ricostruendo i trend e immaginando le tendenze internazionali e in Italia.

Blockchain nell’iGaming

Uno dei trend più forti che ci aspettiamo nei prossimi mesi riguarda l’uso sempre più intenso della tecnologia blockchain per i giochi digitali. Questa soluzione ha già rivoluzionato il mondo del gaming, grazie anche al sistema crittografico che protegge i dati e rende più sicure le transazioni che avvengono all’interno del gioco stesso.

La capacità tipica di questa tecnologia di creare e conservare asset all’interno di un sistema digitale è destinata a giocare un ruolo cruciale nel settore, rivoluzionando l’esperienza degli utenti, aggiungendo un nuovo livello di personalizzazione. iGaming sul cloud

Un’altra importante tendenza che coinvolge il settore dell’iGaming nel 2023 vede forte la crescita dei giochi su cloud. Questa tecnologia offre numerosi vantaggi:

Permette di offrire contenuti in modo rapido e sicuro.

Non richiede l’installazione di software all’interno dei dispositivi degli utenti.

Riduce i costi per tutte le parti.

Grazie allo sviluppo di tecnologie e soluzioni su cloud, sarà possibile accedere a un portfolio di giochi sempre più ampio e curato dal lato grafico, senza innalzare continuamente le richieste in termini di requisiti di sistema per chi questi giochi li utilizza.

Potenziamento dello streaming

L’arrivo dei tavoli live nei casinò online ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per l’iGaming. Il gioco, un tempo riservato alla sfida fra iscritti e intelligenza artificiale, si è trasformato in un’esperienza sociale, con l’allargamento della banda media disponibile per la connessione a internet.

Così sono nati tanti tavoli live e il mondo del gioco si è incrociato con quello dell’entertainment. Si sono così moltiplicati game show come Crazy Time in cui lo streaming dal vivo e la presenza di un croupier in carne e ossa rende il gioco più coinvolgente e social.

Grazie agli sforzi di Open Fiber e all’allargamento dell’utenza con connessione a fibra ottica FTTH, non è difficile immaginare un futuro in cui il gioco online riesce a trasformarsi in realtà aumentata o addirittura realtà virtuale, grazie alla possibilità di trasferire un’enorme mole di dati in pochi secondi.

L’utente al centro di tutto

Concludendo questa panoramica sui trend futuri per il mondo dell’iGaming, vale la pena sottolineare un aspetto. Nel design dei siti e delle piattaforme di gioco, l’utente è sempre più posto al centro. L’esperienza di gioco e d’uso dei titoli è immaginata dalla prospettiva dell’utente. Gli sviluppatori cercano quindi di ridurre qualsiasi ostacolo, adattandosi a nuove necessità, come ad esempio la creazione di giochi compatibili con smartphone.

L’obiettivo finale è rafforzare la fedeltà della propria user base, continuando a innovare in un ambito molto competitivo e ad alto contenuto tecnologico. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro e se le nostre previsioni si riveleranno azzeccate!