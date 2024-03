La vita da gioco: i casinò più rinomati d’Italia

In Italia, il gioco al tavolo verde è una tradizione con la T maiuscola. Non solo perché viene scelto come passatempo 365 giorni su 365, ma soprattutto per le sue origini che risalgono a tantissimo tempo fa. Addirittura all’epoca degli Antichi Romani! Eh sì, perché tra una battaglia e un addestramento, all’epoca del Colosseo si giocava a tavola reale. Non solo: anche l’antenata della roulette era uno dei giochi preferiti dai soldati romani.

Certo, il dibattito tra italiani e francesi sulle origini di questo divertimento è tuttora acceso, ma ci sono prove concrete che i nostri antenati si dedicassero a un gioco chiamato Bibiri, composto da ruota e pallina. A buon intenditor, poche parole! Non stupisce quindi che i casino nel Bel Paese siano simbolo di classe e prestigio, oltre che di tradizione.

A differenza degli appariscenti casinò di Las Vegas, che trasudano grandiosità fino all’eccesso, le nostre case da gioco hanno un fascino che solo la storia è in grado di regalare e che non viene scalfito dal tempo. Tranne che per l’effetto dei casino virtuali che, in qualche modo, hanno tolto una parte di clientela per motivi sia di praticità che di convenienza per i player.

Competizione a parte tra reale e virtuale, iniziamo il nostro tour alla volta delle case da gioco terrestri in cui devi assolutamente entrare, almeno una volta nella vita.

Da nord a sud: l’Italia vista dal tavolo verde

In Italia, per nostra sorpresa, troviamo solo cinque casinò terrestri. Un numero abbastanza basso, considerando che la prima sala da gioco terrestre al mondo è nato proprio in Italia, a Venezia, nel 1638. Pochi ma buoni come dice il detto, visto che ogni edificio che ospita le case da gioco è, di per sé, un luogo da sogno.

Prepara la valigia quindi, perché si parte!

1. Casinò di Sanremo

Il Casinò di Sanremo è divenuto una casa da gioco nel 1905. L’edificio in cui è ospitato ora il casinò era a sua volta dedicato al tavolo verde, che aveva però un’altra gestione. La struttura dell’edificio venne rivisitata in stile liberty, una scelta che si rivelò avvincente grazie all’apprezzamento anche dai turisti che venivano in vacanza dal nord Europa. Piccola curiosità: si dice che accedere dall’entrata principale porti sfortuna ai giocatori, che preferiscono quindi le entrate secondarie.

2. Casino de la Vallee

Nonostante il nome francese, questa casa da gioco è situata in territorio italiano, di preciso nella provincia di Aosta. Basta dare un’occhiata all’edificio per intuire che si tratta di una struttura grande, al punto da essere il casinò più grande d’Italia. Strutturato su due piani, offre una scelta super ampia di giochi, soprattutto slot machine. Il punto di forza? La vita sulle Alpi, che ti accompagna mentre fai una partita alla roulette o a Blackjack. E se vuoi soggiornare nell’hotel adiacente, ti basterà percorrere un breve e suggestivo tunnel.

3. Casinò di Campione d’Italia

Forse non lo avresti mai detto, ma il casinò di Campione d’Italia è situato all’interno del territorio svizzero. Ebbene, questa casa da gioco rappresenta una vera e propria enclave italiana in territorio elvetico. Astuta la scelta da parte del governo italiano di posizionare uno dei suoi casinò più affascinanti all’interno della Svizzera, le cui leggi vengono applicate a tutte le entità sul suo suolo. Nonostante una battuta d’arresto durante il Covid, il casinò Campione d’Italia ha ripreso la sua attività in tutto il suo splendore.

4. Ca’ Vendramin Calergi

Venezia è la culla del tavolo verde in Italia. Forse per questo, o semplicemente per una serie di circostanze storiche, in questa città affacciata sull’acqua troviamo due Casinò. Il primo è proprio il Ca’ Vendramin Calergi situato lungo il Grand Canal, nel cuore della città. Il palazzo che ospita il casinò è in stile rinascimentale, per un effetto mozzafiato appena arriviamo davanti. I giochi ospitati dalle sale sono diversi, tra cui slot, roulette, Punto Banco, Poker e Blackjack.

5. Ca’ Noghera

Ca’ Noghera è il secondo casinò che troviamo a Venezia. Lo stile è completamente diverso rispetto all’altra casa da gioco presente nel capoluogo veneto. La struttura si disloca su una superficie di oltre seimila metri quadrati, situato vicino all’aeroporto Marco Polo. Lo stile dell’edificio è moderno e decisamente internazionale, dato che è ispirato allo stile dei casinò Made in USA. All’interno, puoi trovare oltre seicento giochi di slot, oltre agli immancabili giochi da tavolo, presenti nelle varianti popolari e più di nicchia.