Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 7 novembre 2019: numeri vincenti in diretta

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Stasera, giovedì 7 novembre 2019, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa qualche soldo che potrebbe cambiare le loro vite.

L’estrazione numero 134 del 2019 è prevista alle ore 20 in punto di oggi, giovedì 7 novembre 2019. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (jackpot arrivato a 28,6 milioni di euro) ed estrazione 10eLotto in tempo reale. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi. L’estrazione in diretta:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 134 del 7 novembre 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi giovedì 7 novembre 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi giovedì 7 novembre 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

L’ULTIMA ESTRAZIONE DEL GIOCO “SI VINCE TUTTO” DEL 6 NOVEMBRE 2019

Quando sono le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto? Gli appuntamenti settimanali con Lotto, Superenalotto e 10eLotto (dieci e Lotto) sono fissi (salvo occasionali cambiamenti legati, ad esempio, ad alcune festività religiose come Pasqua e Natale o laiche come il due giugno o il 25 aprile): ogni martedì, giovedì e sabato sera.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile (numero verde gratuito 800 921 121).

QUALI NUMERI GIOCARE

Ultime estrazioni del Lotto, oggi giovedì 7 novembre 2019: i numeri ritardatari

Di seguito la tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari in assoluto prima dell’estrazione in programma oggi, giovedì 7 novembre 2019, alle ore 20 in punto:

Palermo 22 (125)

Milano 8 (121)

Napoli 6 (108)

Venezia 12 (100)

Bari 7 (91)

Napoli 86 (86)

Roma 85 (87)

Venezia 41 (85)

Napoli 4 (84)

Firenze 40 (82)

COME SI GIOCA AL LOTTO

Teoria, quella dei numeri ritardatari, che pur non avendo alcun fondamento scientifico (anzi ha solo a che fare con la scaramanzia), riscuote un grande successo ed interesse.

Ultime estrazioni del Lotto: cosa è? Come funziona l’estrazione di oggi? Tutte le info sul gioco

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città. Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse.

Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato).

Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina). Siete pronti a tentare la fortuna a partire dalla prossima estrazione? Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ricordiamo, si tengono alle ore 20 ogni martedì, giovedì e sabato.