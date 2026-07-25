Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 25 luglio 2026: numeri vincenti in diretta

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 25 luglio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 119 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 25 luglio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 119 del 25 luglio 2026

B ARI 42 – 60 – 68 – 78 – 57

CAGLIARI 7 – 72 – 59 – 74 – 84

FIRENZE 68 – 42 – 3 – 81 – 61

GENOVA 24 – 88 – 62 – 66 – 35

MILANO 24 – 14 – 73 – 19 – 72

NAPOLI 40 – 71 – 57 – 34 – 1

PALERMO 56 – 64 – 44 – 8 – 75

ROMA 15 – 16 – 77 – 3 – 4

TORINO 12 – 43 – 35 – 40 – 2

VENEZIA 21 – 29 – 80 – 76 – 83

NAZIONALE 37 – 70 – 84 – 24 – 76

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli

36 NACCHERE

20 FESTA

11 TOPI

16 NASO

22 BALESTRA

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, sabato 25 luglio 2026

3 – 7 – 12 – 14 – 15 – 16 – 21 – 24 – 29 – 40 – 42 – 43 – 56 – 59 – 60 – 64 – 68 – 71 – 72 – 88

Numero Oro: 42

Doppio Oro: 42 – 60

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, sabato 25 luglio 2026

8 – 19 – 34 – 35 – 44 – 57 – 62 – 66 – 73 – 74 – 76 – 77 – 78 – 80 – 81

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 24 luglio 2026

Combinazione vincente: 20 – 40 – 53 – 61 – 74 – 79

Numero Jolly: 11

Superstar: 30

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Quando sono le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto? Gli appuntamenti settimanali con Lotto, Superenalotto e 10eLotto (dieci e Lotto) sono fissi (salvo occasionali cambiamenti legati, ad esempio, ad alcune festività religiose come Pasqua e Natale o laiche come il due giugno o il 25 aprile): ogni martedì, giovedì e sabato sera.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile (numero verde gratuito 800 921 121).

Le ultime estrazioni del Lotto: l’archivio

Di seguito le estrazioni dei giorni scorsi, la combinazione vincente del Superenalotto estrazione dopo estrazione:

L’ESTRAZIONE DEL 24 LUGLIO

L’ESTRAZIONE DEL 23 LUGLIO

L’ESTRAZIONE DEL 21 LUGLIO

L’ESTRAZIONE DEL 18 LUGLIO

L’ESTRAZIONE DEL 17 LUGLIO

Teoria, quella dei numeri ritardatari, che pur non avendo alcun fondamento scientifico (anzi ha solo a che fare con la scaramanzia), riscuote un grande successo ed interesse.

Ultime estrazioni del Lotto: cosa è? Come funziona l’estrazione di oggi? Tutte le info sul gioco

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna. Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città. Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse. Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato). Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina). Siete pronti a tentare la fortuna a partire dalla prossima estrazione? Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ricordiamo, si tengono alle ore 20 di martedì, giovedì, venerdì e sabato.