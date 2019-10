Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto: l’archivio | Ottobre 2019

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto: l’archivio completo | Mese: Ottobre 2019

ESTRAZIONI LOTTO, 10ELOTTO e SUPERENALOTTO – I giochi del Lotto, 10eLotto e Superenalotto da decenni appassionano milioni di italiani. Le estrazioni avvengono tre volte a settimana: martedì, giovedì e sabato. Sempre alle ore 20 in punto. TPI segue tutte le estrazioni in tempo reale con dirette live.

Vi siete persi qualche estrazione e volete verificare i numeri vincenti? Di seguito tutte le estrazioni del Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto del mese di ottobre 2019:

(Attenzione: i numeri vincenti dei tre concorsi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 127 del 22 ottobre 2019

NAZIONALE 49 – 87 – 23 – 27 – 85

BARI 4 – 24 – 55 – 34 – 38

CAGLIARI 35 – 43 – 11 – 53 – 52

FIRENZE 5 – 18 – 83 – 70 – 32

GENOVA 57 – 12 – 59 – 82 – 37

MILANO 85 – 5 – 27 – 89 – 90

NAPOLI 21 – 61 – 79 – 23 – 27

PALERMO 64 – 77 – 53 – 26 – 81

ROMA 34 – 3 – 35 – 68 – 67

TORINO 50 – 2 – 44 – 63 – 29

VENEZIA 16 – 11 – 85 – 86 – 90

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi martedì 22 ottobre 2019

2 – 3 – 4 – 5 – 11 – 12 – 16 – 18 – 21 – 24 – 34 – 35 – 43 – 50 – 55 – 57 – 61 – 64 – 77 – 85

Numero Oro: 4

Doppio Oro: 4 – 24

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi martedì 22 ottobre 2019

Combinazione vincente: 28 – 79 – 40 – 9 – 77 – 81

Numero Jolly: 4

Numero SuperStar: 28

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 126 del 19 ottobre 2019

NAZIONALE 70 16 22 14 46

BARI 47 15 48 9 8

CAGLIARI 87 46 3 57 28

FIRENZE 59 23 43 80 73

GENOVA 51 54 4 88 6

MILANO 90 45 12 81 47

NAPOLI 22 69 90 64 31

PALERMO 57 4 89 30 87

ROMA 84 21 41 10 44

TORINO 63 3 13 54 84

VENEZIA 55 36 79 39 32

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi sabato 19 ottobre 201

3- 4- 15 -21- 22

23- 36- 45 -46 -47

51 -54- 55 -57 -59

63 -69- 84 -87- 90

Numero Oro: 47

Doppio Oro: 47 15

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi sabato 19 ottobre 2019

Combinazione vincente: 15 77 79 30 76 75

Numero Jolly: 11

Numero SuperStar: 73

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 125 del 17 ottobre 2019

NAZIONALE 80 5 59 43 61

BARI 36 1 28 22 70

CAGLIARI 32 90 23 29 20

FIRENZE 53 7 56 68 2

GENOVA 28 87 51 23 77

MILANO 79 36 74 34 90

NAPOLI 23 32 45 62 19

PALERMO 44 41 80 42 54

ROMA 12 15 54 22 83

TORINO 16 6 79 54 48

VENEZIA 49 38 7 73 72

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi giovedì 17 ottobre 2019

2 4 8 17 21 32 48 50 52 60 62 63 70 76 77 78 80 81 84 85

Numero Oro: 8

Doppio Oro: 8 78

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi giovedì 17 ottobre 2019

Combinazione vincente: 26 65 55 72 10 33

Numero Jolly: 47

Numero SuperStar: 6

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 124 del 15 ottobre 2019

NAZIONALE 4 – 60 – 40 – 70 – 84

BARI 20 – 82 – 62 – 67 – 48

CAGLIARI 42 – 54 – 13 – 78 – 4

FIRENZE 41 – 56 – 73 – 50 – 46

GENOVA 10 – 84 – 65 – 9 – 71

MILANO 70 – 80 – 64 – 7 – 49

NAPOLI 48 – 37 – 35 – 73 – 68

PALERMO 11 – 54 – 33 – 83 – 27

ROMA 48 – 30 – 82 – 86 – 37

TORINO 68 – 21 – 87 – 67 – 66

VENEZIA 21 – 18 – 35 – 5 – 36

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi martedì 15 ottobre 2019

10 – 11 – 13 – 18 – 20

21 – 30 – 37 – 41 – 42

48 – 54 – 56 – 62 – 68

70 – 73 – 80 – 82 – 84

Numero Oro: 20

Doppio Oro: 20 – 82

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi martedì 15 ottobre 2019

Combinazione vincente: 65 – 59 – 5 – 45 – 54 – 38

Numero Jolly: 78

Numero SuperStar: 17

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 123 del 12 ottobre 2019

NAZIONALE 65 – 13 – 27 – 5 – 52

BARI 65 – 26 – 83 – 8 – 30

CAGLIARI 13 – 68 – 20 – 79 – 24

FIRENZE 38 – 5 – 18 – 30 – 45

GENOVA 87 – 79 – 39 – 4 – 53

MILANO 66 – 71 – 79 – 3 – 15

NAPOLI 43 – 85 – 47 – 50 – 78

PALERMO 56 – 4 – 89 – 71 – 37

ROMA 78 – 53 – 5 – 90 – 28

TORINO 34 – 10 – 70 – 28 – 33

VENEZIA 50 – 67 – 48 – 77 – 37

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi sabato 12 ottobre 2019

4 – 5 – 10 – 13 – 26 – 34 – 38 – 43 – 50 – 53 – 56 – 65 – 66 – 67 – 68 – 71 – 78 – 79 – 85 – 87

Numero Oro: 65

Doppio Oro: 65 – 26

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi sabato 12 ottobre 2019

Combinazione vincente: 79 – 90 – 45 – 33 – 40 – 5

Numero Jolly: 78

Numero SuperStar: 4

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 122 del 10 ottobre 2019

NAZIONALE 50 – 51 – 46 – 15 – 79

BARI 35 – 21 – 52 – 66 – 2

CAGLIARI 82 – 47 – 13 – 31 – 55

FIRENZE 43 – 50 – 7 – 54 – 4

GENOVA 37 – 32 – 51 – 63 – 23

MILANO 32 – 19 – 2 – 64 – 81

NAPOLI 25 – 18 – 24 – 58 – 13

PALERMO 6 – 62 – 19 – 8 – 16

ROMA 34 – 62 – 25 – 43 – 6

TORINO 22 – 10 – 87 – 44 – 67

VENEZIA 81 – 20 – 43 – 82 – 3

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi giovedì 10 ottobre 2019

6 – 10 – 13 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 – 32 – 34 – 35 – 37 – 43 – 47 – 50 – 52 – 62 – 81 – 82

Numero Oro: 35

Doppio Oro: 35 – 21

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi giovedì 10 ottobre 2019

Combinazione vincente: 65 – 42 – 29 – 12 – 9 – 75

Numero Jolly: 84

Numero SuperStar: 86

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n° 121 dell’8 ottobre 2019

NAZIONALE 77 – 61 – 30 – 29 – 67

BARI 48 – 87 – 54 – 90 – 26

CAGLIARI 48 – 2 – 78 – 15 – 42

FIRENZE 58 – 50 – 67 – 71 – 84

GENOVA 87 – 25 – 58 – 29 – 37

MILANO 51 – 42 – 33 – 27 – 69

NAPOLI 28 – 47 – 35 – 65 – 17

PALERMO 19 – 9 – 66 – 81 – 1

ROMA 19 – 41 – 8 – 6 – 71

TORINO 20 – 80 – 86 – 29 – 54

VENEZIA 45 – 86 – 77 – 87 – 33

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi martedì 8 ottobre 2019

2 – 9 – 19 – 20 – 25 – 28 – 41 – 42 – 45 – 47 – 48 – 50 – 51 – 54 – 58 – 67 – 78 – 80 – 86 – 87

Numero Oro: 48

Doppio Oro: 48 – 87

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi martedì 8 ottobre 2019

Combinazione vincente: 25 – 87 – 47 – 79 – 35 – 70

Numero Jolly: 83

Numero SuperStar: 54

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n° 120 del 5 ottobre 2019

NAZIONALE 73 – 80 – 82 – 11 – 35

73 – 80 – 82 – 11 – 35 BARI 14 – 40 – 28 – 52 – 69

14 – 40 – 28 – 52 – 69 CAGLIARI 45 – 78 – 86 – 77 – 9

45 – 78 – 86 – 77 – 9 FIRENZE 77 – 6 – 84 – 2 – 89

77 – 6 – 84 – 2 – 89 GENOVA 76 – 6 – 64 – 74 – 19

76 – 6 – 64 – 74 – 19 MILANO 90 – 36 – 5 – 44 – 77

90 – 36 – 5 – 44 – 77 NAPOLI 42 – 72 – 74 – 76 – 24

42 – 72 – 74 – 76 – 24 PALERMO 81 – 51 – 76 – 70 – 83

81 – 51 – 76 – 70 – 83 ROMA 55 – 23 – 54 – 22 – 76

55 – 23 – 54 – 22 – 76 TORINO 8 – 48 – 11 – 90 – 29

8 – 48 – 11 – 90 – 29 VENEZIA 10 – 25 – 82 – 84 – 43

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi sabato 5 ottobre 2019

6 – 8 – 10 – 14 – 23

25 – 28 – 36 – 40 – 42

45 – 48 – 51 – 55 – 72

76 – 77 – 78 – 81 – 90

Numero Oro: 14

Doppio Oro: 14 – 40

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi sabato 5 ottobre 2019

Combinazione vincente: 58 – 20 – 52 – 68 – 38 – 72

Numero Jolly: 45

Numero SuperStar: 79

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n° 119 del 3 ottobre 2019

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti in tempo reale)

NAZIONALE 28 – 89 – 33 – 68 – 5

28 – 89 – 33 – 68 – 5 BARI 17 – 23 – 16 – 13 – 90

17 – 23 – 16 – 13 – 90 CAGLIARI 68 – 7 – 82- 77 – 73

68 – 7 – 82- 77 – 73 FIRENZE 44 – 13 – 62 – 16 – 17

44 – 13 – 62 – 16 – 17 GENOVA 61 – 31 – 82 – 68 – 47

61 – 31 – 82 – 68 – 47 MILANO 12 – 53 – 64 – 56 – 54

12 – 53 – 64 – 56 – 54 NAPOLI 20 – 78 – 89 – 59 – 48

20 – 78 – 89 – 59 – 48 PALERMO 14 – 60 – 45 – 27 – 9

14 – 60 – 45 – 27 – 9 ROMA 62 – 35 – 44 – 28 – 10

62 – 35 – 44 – 28 – 10 TORINO 71 – 28 – 74 – 48 – 42

71 – 28 – 74 – 48 – 42 VENEZIA 6 – 64 – 7 – 77 – 74

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi giovedì 3 ottobre 2019

Combinazione vincente: 5 – 31 – 80 – 35 – 4 – 46

Numero Jolly: 77

Numero SuperStar: 34

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n° 118 del 1 ottobre 2019

NAZIONALE 10 – 75 – 29 – 56 – 34

10 – 75 – 29 – 56 – 34 BARI 87 – 4 – 86 – 39 – 22

87 – 4 – 86 – 39 – 22 CAGLIARI 1 – 70 – 63 – 74 – 35

1 – 70 – 63 – 74 – 35 FIRENZE 53 – 49 – 20 – 55 – 73

53 – 49 – 20 – 55 – 73 GENOVA 67 – 18 – 23 – 81 – 64

67 – 18 – 23 – 81 – 64 MILANO 82 – 58 – 53 – 15 – 84

82 – 58 – 53 – 15 – 84 NAPOLI 52 – 40 – 75 – 33 – 15

52 – 40 – 75 – 33 – 15 PALERMO 33 – 27 – 41 – 12 – 80

33 – 27 – 41 – 12 – 80 ROMA 46 – 7 – 48 – 19 – 58

46 – 7 – 48 – 19 – 58 TORINO 11 – 58 – 50 – 77 – 62

11 – 58 – 50 – 77 – 62 VENEZIA 8 – 87 – 85 – 77 – 26

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi martedì 1 ottobre 2019

1 – 14 – 7 – 8 – 11

18 – 27 – 33 – 40 – 46

49 – 52 – 53 – 58 – 63

67 – 70 – 82 – 86 – 87

Numero Oro: 87

Doppio Oro: 87 – 4

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi martedì 1 ottobre 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

Combinazione vincente: 59 – 73 – 84 – 11 – 89 – 63

Numero Jolly: 62

Numero SuperStar: 27

COME SI GIOCA AL LOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO (ARCHIVIO)