Estrazione del Superenalotto di oggi, 7 dicembre: i numeri vincenti

Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 20 andrà in scena l’estrazione del Superenalotto inizialmente prevista per martedì 8 dicembre (festa dell’Immacolata). Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto invece si terranno mercoledì 9 dicembre. Ma solo per questa settimana. Lotto, 10eLotto e Superenalotto riprederanno insieme regolarmente – come da calendario – giovedì 10 dicembre. Per la sestina del Superenalotto, il jackpot di domani lunedì 7 gennaio è fissato a quota 74 milioni e 300 mila euro. Ma vediamo insieme i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto di oggi, 7 dicembre 2020:

SUPERENALOTTO – Estrazione di lunedì 7 dicembre 2020 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

L’ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

TUTTE LE ESTRAZIONI

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile (numero verde gratuito 800 921 121).

Come e dove si svolge l’estrazione

L’estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto si svolge a Roma, presso la storica sede dei Monopoli di Stato in Piazza Mastai, con la supervisione di una Commissione Ministeriale così composta: La Commissione Operazioni Estrazione dei Monopoli di Stato;

La Commissione di Estrazione Sisal;

Il Coordinatore Tecnico Sisal;

Un membro dell’Osservatorio Codacons;

Rappresentanti della Guardia di Finanza.

