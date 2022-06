Estrazione Superenalotto oggi, 6 giugno 2022: i numeri vincenti

Oggi, lunedì 6 giugno 2020, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto numero 67 del 2022. Estrazione posticipata: inizialmente l’estrazione era fissata per sabato 4 giugno ma essendoci stata sabato quella in programma il 2 giugno (festa nazionale) è stato deciso di posticiparla ad oggi. I numeri vincenti del Lotto e 10eLotto saranno invece estratti quindi stasera alle ore 20. TPI segue l’estrazione del Superenalotto di oggi (Jackpot arrivato a quota 215 milioni di euro) in diretta live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta:

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi lunedì 6 giugno 2020 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

Combinazione vincente: 8 – 22 – 31 – 53 – 59 – 86

Numero Jolly: 75

Numero SuperStar: 74

