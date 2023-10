Estrazione Superenalotto oggi 5 ottobre 2023: i numeri vincenti

ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 5 ottobre 2023, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 5 ottobre, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta:

SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 5 ottobre 2023

Combinazione vincente: 39 – 20 – 22 – 71 – 65 – 69

Numero Jolly: 38

Superstar: 53

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta giocaresponsabile (numero verde gratuito 800 921 121).

Quanto vale il Jackpot oggi

Ma qual è il Jackpot in palio oggi per il Superenalotto? Il jackpot in palio per chi centrerà il 6 è di 64,5 milioni di euro. Lo scorso 16 febbraio è stato centrato il jackpot più alto di sempre a livello mondiale di 371,1 milioni. Il 10 giugno poi l’ultima vincita.