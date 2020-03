Estrazione Million Day oggi lunedì 9 marzo 2020: i numeri vincenti in diretta live

Oggi, lunedì 9 marzo 2020, alle ore 19 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55.

Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quella di oggi, lunedì 9 marzo 2020, LIVE:

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 9 MARZO 2020 LIVE

17 – 35 – 38 – 51 – 54

ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Non sottovalutare il problema: gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, puoi contattare Giocoresponsabile.

Come entrare in contatto con Giocoresponsabile? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00; attraverso il sito internet www.giocaresponsabile.it sempre, in qualsiasi momento.

TUTTE LE ESTRAZIONI