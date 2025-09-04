Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Lotterie
Lotterie

Estrazione Million Day di oggi, 4 settembre 2025: i numeri vincenti di giovedì

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Estrazione Million Day oggi giovedì 4 settembre 2025: i numeri vincenti in diretta live

Oggi, giovedì 4 settembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 4 settembre 2025, LIVE:

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 4 SETTEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30

 

Extra Million Day:

ESTRAZIONE LIVE – ORE 13

 

Extra Million Day:

LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY

Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI:

LE ESTRAZIONI DEL 3 SETTEMBRE
LE ESTRAZIONI DEL 2 SETTEMBRE
LE ESTRAZIONI DEL 1 SETTEMBRE
LE ESTRAZIONI DEL 31 AGOSTO
LE ESTRAZIONI DEL 30 AGOSTO

estrazione million day

ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Non sottovalutare il problema: gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, puoi contattare Giocoresponsabile. Come entrare in contatto con Giocoresponsabile? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00; attraverso il sito internet www.giocaresponsabile.it.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Lotterie / Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 3 settembre 2025
Lotterie / Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 3 settembre 2025
Lotterie / Estrazione Million Day di oggi, 3 settembre 2025: i numeri vincenti di mercoledì
Ti potrebbe interessare
Lotterie / Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 3 settembre 2025
Lotterie / Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 3 settembre 2025
Lotterie / Estrazione Million Day di oggi, 3 settembre 2025: i numeri vincenti di mercoledì
Lotterie / Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 2 settembre 2025
Lotterie / Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 settembre 2025
Lotterie / Simbolotto, estrazione di oggi 2 settembre 2025 | Lotto
Lotterie / Estrazione Superenalotto oggi 2 settembre 2025: i numeri vincenti
Lotterie / Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 settembre 2025
Lotterie / Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 2 settembre 2025
Lotterie / Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 settembre 2025
Ricerca