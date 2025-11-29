Estrazione Million Day oggi sabato 29 novembre 2025: i numeri vincenti in diretta live

Oggi, sabato 29 novembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 29 novembre 2025, LIVE:

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 29 NOVEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30

Extra Million Day:

ESTRAZIONE LIVE – ORE 13

Extra Million Day:

LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY

Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI:

LE ESTRAZIONI DEL 28 NOVEMBRE

LE ESTRAZIONI DEL 27 NOVEMBRE

LE ESTRAZIONI DEL 26 NOVEMBRE

LE ESTRAZIONI DEL 25 NOVEMBRE

LE ESTRAZIONI DEL 24 NOVEMBRE

ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Non sottovalutare il problema: gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, puoi contattare Giocoresponsabile. Come entrare in contatto con Giocoresponsabile? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00; attraverso il sito internet www.giocaresponsabile.it.