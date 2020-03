Estrazione Million Day oggi sabato 28 marzo 2020: i numeri vincenti in diretta live

Oggi, sabato 28 marzo 2020, alle ore 19 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quella di oggi, sabato 28 marzo 2020, LIVE:

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 28 MARZO 2020 LIVE

LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY

Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 19 l’estrazione del giorno:

L’ESTRAZIONE DEL 27 MARZO

L’ESTRAZIONE DEL 26 MARZO

L’ESTRAZIONE DEL 25 MARZO

L’ESTRAZIONE DEL 24 MARZO

L’ESTRAZIONE DEL 23 MARZO

L’ESTRAZIONE DEL 22 MARZO

ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Non sottovalutare il problema: gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, puoi contattare Giocoresponsabile.

Come entrare in contatto con Giocoresponsabile? Da telefono fisso e cel lulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00; attraverso il sito internet www.giocaresponsabile.it sempre, in qualsiasi momento.

