Perché oggi non c’è l’estrazione del Lotto e Superenalotto: motivo e quando torna, 15 agosto 2025, calendario

Perché oggi, 15 agosto 2025, non c’è l’estrazione del Lotto e del Superenalotto? Oggi è una giornata festiva, il 15 agosto, Ferragosto, per cui come avviene sempre in occasione delle festività sia civili che religiose, il gioco del lotto si ferma e non viene effettuata l’estrazione odierna. Vediamo allora insieme come cambia il calendario delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto, visto che oggi, giovedì 15 agosto, non c’è.

Le estrazioni del Lotto avvengono quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’art.1 del D.M. 30 gennaio 1997, nel mese di agosto il calendario delle estrazioni del Lotto subirà alcune modifiche, poiché l’estrazione di venerdì 15 agosto cadrà in un giorno festivo. Vediamo queste modifiche in dettaglio:

L’estrazione di venerdì 15 agosto sarà posticipata a sabato 16 agosto;

L’estrazione prevista per sabato 16 agosto sarà spostata a lunedì 18 agosto;

Le seguenti date valgono anche per l’estrazione del Superenalotto. Da martedì 19 agosto si tornerà con la regolare programmazione.

Lotto oggi non c’è: perché motivo. Come funziona, le info sul gioco

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna. Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città. Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse. Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato). Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina). Siete pronti a tentare la fortuna a partire dalla prossima estrazione? Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ricordiamo, si tengono alle ore 20 di martedì, giovedì, venerdì e sabato.