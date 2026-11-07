Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 7 novembre 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 7 novembre 2026
Oggi, sabato 7 novembre 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 179 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 7 novembre 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 179 del 7 novembre 2026
- BARI 64 – 9 – 1 – 8 – 12
- CAGLIARI 79 – 52 – 86 – 90 – 87
- FIRENZE 29 – 68 – 25- 2 – 86
- GENOVA 25 – 26 – 48 – 77 – 9
- MILANO 16 – 48 – 65 – 72 – 44
- NAPOLI 9 – 47 – 49 – 80 – 57
- PALERMO 4 – 8 – 70 – 46 – 45
- ROMA 6 – 24 – 85 – 65 – 26
- TORINO 2 – 85 – 26 – 10 – 20
- VENEZIA 7 – 69 – 28 – 37 – 82
- NAZIONALE 75 – 8 – 82 – 15 – 47
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, 7 novembre 2026
1 2 11 14 16 25 26 33 34 35
45 47 52 58 62 67 73 74 79 80
Numero Oro: 62
Doppio Oro: 62 35
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
5 6 8 10 20 27 37 41 42 50 75 78 84 85 89
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, sabato 7 novembre 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 7 novembre 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.