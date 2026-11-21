Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 21 novembre 2026
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 21 novembre 2026
Oggi, sabato 21 novembre 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 187 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 21 novembre 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:
ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 187 del 21 novembre 2026
- BARI 53 – 40 – 36 – 42 – 81
- CAGLIARI 67 – 59 – 53 – 68 – 5
- FIRENZE 60 – 70 – 23 – 79 – 88
- GENOVA 47 – 81 – 37 – 41 – 53
- MILANO 89 – 71 – 80 – 32 – 52
- NAPOLI 79 – 44 – 2 – 19 – 7
- PALERMO 89 – 45 – 75 – 50 – 27
- ROMA 85 – 73 – 81 – 5 – 45
- TORINO 39 – 11 – 68 – 82 – 9
- VENEZIA 84 – 45 – 55 – 33 – 11
- NAZIONALE 82 – 42 – 1 – 76 – 30
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
10 E LOTTO – Estrazione di oggi, 21 novembre 2026
2 3 7 17 23 27 32 34 49 50
52 53 57 58 71 72 73 75 80 82
Numero Oro: 75
Doppio Oro: 75 23
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
4 9 12 33 36 41 42 46 56 65 74 76 78 86 88
(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO
ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).
I numeri ritardatari ad oggi, sabato 21 novembre 2026
Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 21 novembre 2026:
- 66 – Nazionale (132)
- 19 – Cagliari (118)
- 51 – Roma (108)
- 13 – Nazionale (110)
- 1 – Cagliari (109)
- 80 – Venezia (105)
- 85 – Genova (105)
- 8 – Napoli (105)
- 28 – Palermo (100)
- 48 – Nazionale (95)
(Fonte Lottomatica)
Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.