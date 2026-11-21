Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 21 novembre 2026

Oggi, sabato 21 novembre 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 187 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 21 novembre 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 187 del 21 novembre 2026

B ARI 53 – 40 – 36 – 42 – 81

CAGLIARI 67 – 59 – 53 – 68 – 5

FIRENZE 60 – 70 – 23 – 79 – 88

GENOVA 47 – 81 – 37 – 41 – 53

MILANO 89 – 71 – 80 – 32 – 52

NAPOLI 79 – 44 – 2 – 19 – 7

79 – 44 – 2 – 19 – PALERMO 89 – 45 – 75 – 50 – 27

ROMA 85 – 73 – 81 – 5 – 45

TORINO 39 – 11 – 68 – 82 – 9

V E NEZIA 84 – 45 – 55 – 33 – 11

NAZIONALE 82 – 42 – 1 – 76 – 30

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, 21 novembre 2026

2 3 7 17 23 27 32 34 49 50

52 53 57 58 71 72 73 75 80 82

Numero Oro: 75

Doppio Oro: 75 23

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, 21 novembre 2026

4 9 12 33 36 41 42 46 56 65 74 76 78 86 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, sabato 21 novembre 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, sabato 21 novembre 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.