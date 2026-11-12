Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 12 novembre 2026

Oggi, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 181 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 12 novembre 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota:

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 181 del 12 novembre 2026

Bari: 73 – 79 – 45 – 13 – 25

Cagliari: 70 – 33 – 11 – 71 – 37

Firenze: 22 – 62 – 56 – 50 – 13

Genova: 11 – 53 – 42 – 74 – 9

Milano: 21 – 66 – 1 – 32 – 7

Napoli: 62 – 3 – 68 – 61 – 63

Palermo: 55 – 86 – 62 – 11 – 73

Roma: 32 – 38 – 36 – 57 – 55

Torino: 28 – 46 – 88 – 21 – 71

Venezia: 25 – 10 – 36 – 89 – 29

Nazionale: 72 – 32 – 56 – 25 – 43

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, 12 novembre 2026

3 – 10 – 11 – 21 – 22 – 25 – 28 – 32 – 33 – 38 – 45 – 46 – 53 – 55 – 62 – 66 – 70 – 73 – 79 – 86

Numero Oro: 73

Doppio Oro: 73 – 79

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, 12 novembre 2026

1 – 9 – 13 – 36 – 37 – 42 – 50 – 56 – 57 – 61 – 68 – 71 – 74 – 88 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. Siete tra coloro che hanno giocato? Volete scoprire se avete vinto? Volete scoprire anche i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto? QUI LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10eLOTTO

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

I numeri ritardatari ad oggi, giovedì 12 novembre 2026

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in vista dell’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 12 novembre 2026:

66 – Nazionale (132)

19 – Cagliari (118)

51 – Roma (108)

13 – Nazionale (110)

1 – Cagliari (109)

80 – Venezia (105)

85 – Genova (105)

8 – Napoli (105)

28 – Palermo (100)

48 – Nazionale (95)

(Fonte Lottomatica)

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.