A che ora inizia l’estrazione della Lotteria Italia 2023: l’orario di uscita dei biglietti vincenti

A che ora inizia l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023? Ve lo diciamo subito: come da tradizione, l’estrazione avverrà venerdì 6 gennaio 2023, più precisamente durante la trasmissione Rai “Soliti ignoti”. La diretta televisiva è prevista in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20,30. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. In alternativa, per scoprire i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023, si può effettuare la verifica inserendo il numero sul sito lotteria-italia.it.

Regolamento

Abbiamo visto a che ora è l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023, ma qual è il regolamento? Il prezzo di vendita al pubblico di un biglietto è di euro 5. I biglietti saranno realizzati in base alle seguenti modalità:

produzione di venti serie di biglietti cartacei da 500.000 unità ciascuna contraddistinte con le lettere A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z. Se nel corso della manifestazione, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisa la necessità, verranno emesse ulteriori serie;

generazione di due serie di biglietti digitali da 500.000 unità ciascuna, identificate con le lettere AA e AB, da vendere esclusivamente on line attraverso i siti web dei punti vendita a distanza concessionari autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sarà immessa alla vendita una serie alla volta con possibilità di introdurre l’ulteriore serie in caso di esaurimento di quella già in vendita.

È possibile acquistare i biglietti digitali della lotteria nazionale “Italia” 2023 attraverso l’apposita area dedicata presente sul sito, www.lotteria-italia.it, reso disponibile dall’affidatario del servizio, nella quale è riportato il collegamento ai siti web dei punti vendita a distanza autorizzati alla vendita dei biglietti digitali della lotteria Italia 2020, oppure nell’area a ciò dedicata sui siti web dei citati punti vendita a distanza. Per l’acquisto del biglietto digitale è necessario essere possessori di conto gioco presso uno dei punti vendita a distanza autorizzati. L’accesso alla pagina del sito www.lotteria-italia.it avviene mediante connessione on line ovvero mediante connessione da mobile.