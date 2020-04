Estrazione Eurojackpot di oggi 10 aprile 2020: i numeri vincenti | Superenalotto | Diretta

Questa sera, venerdì 10 aprile 2020, alle ore 20 sarebbe dovuta andare in scena la dodicesima estrazione del 2020 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. L’estrazione di oggi, 10 aprile, però non si terrà. A causa dell’emergenza Coronavirus l’Agenzia Dogane e Monopoli ha disposto la “sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machines” oltre allo stop per Superenalotto, Superstar, Sivincetutto Superenalotto e Lotto tradizionale dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; Eurojackpot la cui sospensione è estesa alle modalità di raccolta online. Sospese anche “commesse che implicano una certificazione da parte di personale Adm con decorrenza 22 marzo 2020”. Quando si potrà tornare a giocare al gioco Eurojackpot? Al momento non sono state fornite date.

L’archivio delle estrazioni

Le ultime estrazioni dell’Eurojackpot:

L’ESTRAZIONE DEL 20 MARZO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 13 MARZO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 6 MARZO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 28 FEBBRAIO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 21 FEBBRAIO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 14 FEBBRAIO 2020

L’ESTRAZIONE DEL 7 FEBBRAIO 2020

Estrazione Eurojackpot: che cosa è

Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal. Il costo della giocata minima è di 2 euro pari a una sola combinazione di 5 numeri e 2 Euronumeri. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni dalle 6.00 alle 23.55. Un’eventuale vincita può essere riscossa solo nel paese in cui è stata effettuata la giocata.

I paesi che partecipano all’estrazione sono Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

Le estrazioni avvengono ogni venerdì alle ore 20. Ogni volta che il jackpot viene vinto, si riparte da un montepremi di 10 milioni di euro, che aumenta estrazione dopo estrazione.

COME SI GIOCA

Estrazione Eurojackpot: gioca responsabile

ATTENZIONE! Il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, puoi contattare Giocoresponsabile.

Come? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00; attraverso il sito internet www.giocaresponsabile.it sempre.

