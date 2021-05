Perché oggi non c’è l’estrazione del Lotto e Superenalotto: il motivo

Perché oggi, 1 maggio, non c’è l’estrazione del Lotto e Superenalotto: il motivo

Perché oggi, sabato 1 maggio 2021, non si è tenuta l’estrazione del Lotto e del Superenalotto? La risposta è molto semplice: oggi è la festa dei lavoratori e quindi l’estrazione numero 52 è stata posticipata a lunedì 3 maggio 2021. Se avete fatto la vostra giocata quindi non dovrete far altro che aspettare qualche giorno in più prima di scoprire se la fortuna vi bacerà o meno. Intanto, buona festa del lavoro.

Le ultime estrazioni del Lotto

Di seguito le estrazioni dei giorni scorsi, la combinazione vincente del Superenalotto estrazione dopo estrazione, con i rispettivi video:

L’ESTRAZIONE DEL 29 APRILE

L’ESTRAZIONE DEL 27 APRILE

L’ESTRAZIONE DEL 24 APRILE

L’ESTRAZIONE DEL 22 APRILE

L’ESTRAZIONE DEL 20 APRILE

TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO (ARCHIVIO)

QUALI NUMERI GIOCARE

I numeri ritardatari

La tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari in assoluto prima dell’estrazione in programma lunedì 3 maggio 2021 alle ore 20 in punto:

Nazionale 66 (118)

Firenze 24 (97)

Genova 83 (86)

Nazionale 22 (85)

Genova 9 (84)

Nazionale 20 (83)

Bari 63 (82)

Nazionale 59 (79)

Torino 77 (78)

Firenze 52 (75)

COME SI GIOCA AL LOTTO

Teoria, quella dei numeri ritardatari, che pur non avendo alcun fondamento scientifico (anzi ha solo a che fare con la scaramanzia), riscuote un grande successo ed interesse.