Lotterie

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 16 dicembre 2025 su La7

di Anton Filippo Ferrari
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 dicembre 2025, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 dicembre 2025, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: il confronto politico dopo gli interventi dai palchi di Atreju e dell’assemblea del Partito Democratico: Giorgia Meloni attacca frontalmente Elly Schlein, che replica dal suo partito.

Ma l’Italia può permettersi una campagna elettorale lunga un anno e mezzo? E la sfida è davvero già delineata tra la premier e la leader del Pd, oppure la partita per la guida del centrosinistra è ancora aperta? Spazio anche alla politica internazionale e alle possibili ricadute sulla scena italiana delle novità in arrivo dai negoziati per la pace in Ucraina, così come alle crescenti difficoltà segnalate dai sondaggi per Donald Trump sul fronte interno negli Stati Uniti.
Nel corso della serata, ampio focus sull’economia: dalle ultime modifiche alla manovra, tra nuove tasse e pensioni, fino al nuovo bonus bollette in preparazione. L’importo di 55 euro l’anno sarà sufficiente a compensare gli aumenti, almeno per le famiglie meno abbienti? La copertina satirica è affidata, come sempre, a Luca e Paolo.

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 16 dicembre 2025, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Pier Luigi Bersani
  • Nicola Gratteri

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca