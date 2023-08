Cose da non fare mai quando si gioca a bingo

Il bingo online è un mondo con le sue regole e con le sue superstizioni e per chi non ha mai giocato a bingo online o a bingo in generale, può risultare difficile conoscere tutte queste regole: in questo articolo abbiamo raccolto per te tutte le cose da fare e da non fare quando si gioca a bingo per non fare errori grossolani e brutte figure!

Il bingo è una passione per tutti quelli che amano lo stare insieme, il condividere gioie e trepidazioni con amici di lunga data e amici di una sera. In questo articolo vedremo quali sono i riti scaramantici per attirare la fortuna quando si gioca a bingo, le superstizioni che i giocatori di bingo di lunga data usano più spesso per divertirci insieme ma soprattutto cosa fare e cosa non fare quando si gioca a bingo.

Abitudini dei giocatori di bingo

Il bingo è un gioco facile e per poter vincere al bingo non è necessario elaborare strategie, formulare o memorizzare i numeri: ci vuole solo molta fortuna. Spesso i giocatori veterani hanno tutta una serie di riti, credenze e oggetti fortunati a cui affidano la loro sorte al gioco.

Avere la fortuna dalla propria parte vuol dire successo assicurato ed è per questo che la vicinanza di un portafortuna è spesso ritenuta fondamentale. Vediamo le cose da fare e le cose da non fare per attrarre la fortuna!

Cosa fare quando si gioca a bingo



Scegliere accuratamente il posto in cui giocare

Un rituale molto diffuso è sedersi sempre allo stesso tavolo o allo stesso posto, sia che si tratti di bingo online, sia che si tratti di qualunque altro gioco. Se quella volta avevi vinto il jackpot, sedersi allo stesso tavolo porterà fortuna.

Alcuni giocatori arrivano molto presto solo per sedersi al loro tavolo preferito, sperando che non sia lo stesso di qualcun altro! Se il tavolo si rivela sfortunato, allora meglio cambiarlo. Giocando a bingo online puoi scegliere il posto che preferisci, magari una panchina all’ombra di un grande albero.

Scegliere l’illuminazione giusta

Alcuni giocatori quando giocano, accendono tutte le luci. Questo ovviamente si può fare solo se si sta giocando nella propria casa. Gli spiriti negativi se ne andranno, ma dovrai vincere davvero il bingo per pagare la bolletta! Per non parlare dei tuoi familiari, che se stanno dormendo, si arrabbieranno parecchio.

Forse meglio usare gli altri metodi per essere rispettosi dell’ambiente e del portafoglio oppure usarlo solo quando siamo da soli e per poco tempo, per evitare inutili sprechi.

Affidarsi ai numeri portafortuna

Nell’acquisto delle cartelle puoi vedere subito se contengono i tuoi numeri portafortuna: la tua data di nascita, la data del matrimonio, il giorno della nascita di un tuo parente molto caro, un numero che hai sognato o che ti ha riferito una persona cara in un sogno. Per quanto riguarda il 13 e il 17, vedi un po’ tu come comportarti, alcuni giocatori pensano che siano molto fortunati!

Curare l’abbigliamento

Indossare lo stesso vestito di quando si era fatta una grossa vincita. Calzini, mutande, sciarpe, cappelli, magliette, tutto può aiutare. Cerca però di lavare gli indumenti ogni tanto, altrimenti tutti scapperanno di casa! Certo che decidi di giocare da casa, è tutta un’altra cosa, puoi vestirti come vuoi e puoi anche non vestirti, tutto dipende da te!

Decidere se portare oggetti particolari

Nelle sale bingo si trova un po’ di tutto: santini, quadrifogli, soprammobili, collanine, scarpine da bebè, scarabei colorati, chiodi arrugginiti, ferri di cavallo, denti, zampe di coniglio, foto di nipoti, foto di persone che ci hanno lasciato, ma il portafortuna più gettonato è il cornetto rosso. Speriamo che il tuo oggetto portafortuna sia facilmente trasportabile!

Creare un gesto scaramantico

I rituali che si fanno prima dell’inizio di una partita di bingo devono essere fatti con la massima precisione per essere sicuri che funzionino. Bisogna prestare grande attenzione all’ordine e alla sequenza. Se si sbaglia qualcosa, influirà sulla riuscita e risulteranno inutili.

Un rituale per il giocatore esperto è girare tre volte attorno la propria sedia prima di sedersi oppure fare saltelli, grattarsi in un certo modo, dire parole magiche per tre volte, fare le corna, toccare ferro o toccare il legno. Magari potreste fare lo stesso online, salutando come primo messaggio sempre il moderatore di sala. Non ci credo, però…

Cosa non fare

Nel dubbio, forse è meglio fare tutte le cose sopra elencate! Ma ci sono anche altre regole da seguire se vogliamo che la fortuna si sieda vicino a voi:

Entra sempre dalla stessa parte

Non entrare mai in una sala gioco dalla porta principale perché è di malaugurio: gli spiriti negativi sono all’ingresso principale e se entri dalle porte secondarie, non ti vedranno. Certo però che delle volte potrebbe essere difficile entrare dalla cucina della sala bingo che hai scelto!

Non appoggiarti alle spalle di un giocatore

Mai appoggiarsi alle spalle di un giocatore: si dice porti un’incredibile sfortuna. Potresti far arrabbiare i giocatori.

Non perdere mai il controllo delle tue finanze

Non prestare mai denaro: è vietatissimo perché la fortuna che ti ha accompagnato fino a quel momento e ti ha fatto vincere, potrebbe dirigersi verso il giocatore al quale hai prestato il denaro. Non contare mai i soldi vinti: la fortuna potrebbe irritarsi.

Non bisogna pensare ai soldi vinti ma prestare tutta l’attenzione alle fasi di gioco. Esagerare con il gioco non è mai una storia fortunata: è necessario sempre mantenere il controllo delle proprie finanze e quando questo ti risulti difficile, sfrutta sempre gli strumenti di gioco responsabile che ti vengono messi a disposizione dai siti di gioco legali italiani.

Non dimenticare di augurare buona fortuna nella giusta maniera

Non augurare mai “Buona fortuna!”, meglio usare altre espressioni come ad esempio “In bocca al lupo!”.

Come hai letto, non c’è limite alla fantasia. Ora che hai scoperto tutti questi riti e tutte queste piccole curiosità sul mondo del bingo online non ti resta che scegliere il tuo preferito, provarlo e vedere se la fortuna ti assiste!