Comodità, divertimento e sicurezza: le carte vincenti del fenomeno dell’e-gaming

Si calcola che nel solo 2019 il settore del gioco d’azzardo dei Casinò abbia fatto registrare un incremento significativo dei ricavi (pari a circa il 19,8%) rispetto all’anno precedente, generando un volume d’affari di poco inferiore ai due miliardi di euro. A contribuire alla crescita della domanda sono certamente state le evoluzioni tecnologiche, che attraverso innovazioni creative hanno reso gli strumenti di gioco di maggior impatto nei confronti del pubblico e degli appassionati. Negli ultimi tempi, però, il gioco d’azzardo si sta gradualmente spostando sempre più verso l’online. Tale fenomeno ha poi ovviamente vissuto un’impennata esponenziale nel corso di questo 2020, a causa della pandemia dovuta al Covid19 e ai conseguenti lockdown che molti Paesi hanno dovuto introdurre: l’impossibilità effettiva di spostarsi al di fuori della propria abitazione per le restrizioni di cui sopra ha dunque causato una crescita senza precedenti dell’industria dell’e-gaming. A tutto questo, bisogna poi aggiungere che in un Casinò “fisico” ci si può avvalere di una quantità di possibilità ludiche notevolmente inferiore rispetto a quelle che invece spopolano oggi in rete. Di conseguenza, a causa di quanto appena evidenziato, in molti Paesi europei (tra cui l’Italia) si sta assistendo sempre di più all’incremento di pubblico che usufruisce dei servizi dei Casinò online: soprattutto in un periodo come quello attuale, in cui tutti noi siamo costretti a spendere gran parte del nostro tempo libero nella propria casa per evitare qualsivoglia rischio di contagio, è infatti possibile cimentarsi e soddisfare la propria passione per i videogiochi semplicemente collegandosi con il proprio computer, con uno smartphone o un Tablet ad uno qualsiasi dei siti della lista di Casinò online AAMS.

È lecito quindi evidenziare come comodità di accesso e l’incredibile offerta di possibilità di svago, dal Poker al Black Jack, rappresentino oggi le carte vincenti dell’e-gaming. Non può dunque considerarsi una casualità che il gioco online stia vivendo un periodo di così rapido sviluppo, pure in Italia (ma anche gli Stati Uniti, per fare un altro esempio, stanno registrando questo trend). E del resto, sono ormai moltissimi i siti (come per esempio SlotJava.it, uno dei principali) che permettono queste possibilità e che, specialmente rispetto al passato, offrono diversi servizi volti alla tutela della salute (anche economica) e della privacy dei fruitori, così come richiesto dalle normative vigenti, proprio in virtù della salvaguardia dei giocatori.

Ciò a riprova del fatto che, dietro al successo di questo fenomeno, oggi vi sia finalmente la maturata consapevolezza che il divertimento non possa fare a meno della responsabilizzazione e della sicurezza del giocatore e che, anzi, i due aspetti non siano forse mai stati così speculari e inscindibili.

