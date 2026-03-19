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Esteri

Focolaio di meningite “senza precedenti” in Kent: sono 27 i casi

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Continua a salire il numero dei casi di sospetta meningite acuta nel Regno Unito. Nell’ultima settimana il numero è passato da 20 a 27, in seguito a un focolaio “senza precedenti” diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell’Inghilterra.

A renderlo noto è stata la UK Health Security Agency, organismo incaricato di sorvegliare la sicurezza sanitaria nazionale, con “15 contagi confermati e 12 sotto esame”. Il numero di morti resta invece fermo a due, uno studente di 21 anni e una studentessa di 18. Le autorità sanitarie precisano di “non poter ancora confermare che l’epidemia sia stata circoscritta”.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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