Focolaio di meningite “senza precedenti” in Kent: sono 27 i casi

Esteri / Bombe a grappolo dall'Iran: ucciso un lavoratore straniero in Israele e 3 donne palestinesi in Cisgiordania. Colpiti impianti energetici in Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Kuwait. Doha espelle diplomatici iraniani, Riad si riserva il diritto di rispondere militarmente. Iraq chiude spazio aereo per 72 ore. Teheran: “Reazione all’attacco a South Pars in corso”. E valuta imposizione di un pedaggio per attraversare lo Stretto di Hormuz. Libano: 4 morti nei raid odierni di Tel Aviv. Feriti un giornalista e un cameraman. Riapre il valico di Rafah a Gaza