Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 27 maggio

A oltre sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti sono quasi 36mila mentre i feriti superano ormai gli 80mila, in maggioranza civili, secondo le Nazioni Unite. Venerdì scorso la Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja ha ordinato a Tel Aviv di fermare l’offensiva su Rafah, nel sud del territorio costiero palestinese, ma i raid dell’Idf sono proseguiti senza sosta. Ieri, a distanza di sei mesi dall’ultima volta, una raffica di razzi è partita dalla Striscia di Gaza diretta verso il centro di Israele facendo suonare le sirene d’allarme in diverse città: l’azione è stata rivendicata dalle Brigate Qassam, il braccio armato di Hamas. Domani a Il Cairo, in Egitto, dovrebbe riprendere i negoziati per una tregua. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 27 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,30 – La Spagna chiede all’Ue di assicurarsi che Israele rispetti l’ordinanza della Corte de L’Aja – La Spagna ha chiesto agli altri Paesi dell’Unione europea di assicurarsi che Israele rispetti l’ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja che il 24 maggio ha ingiunto a Tel Aviv, tra le altre cose, di fermare l’offensiva a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, una decisione che secondo la Germania è “vincolante” e deve essere rispettata. Il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares ha annunciato che chiederà agli altri 26 Stati membri dell’Unione europea di appoggiare ufficialmente l’ordinanza emanata il 24 maggio scorso dalla Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja e di adottare adeguate misure per garantire che Israele ne rispetti le decisioni. “Chiederò agli altri 26 partner di dichiarare il proprio sostegno alla Corte Internazionale di Giustizia e alla sua ordinanza”, ha detto Albares prima della riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Ue durante una conferenza stampa congiunta con i suoi omologhi di Irlanda e Norvegia. “Inoltre, se Israele continua a contrastare le disposizioni della Corte, proveremo a prendere le giuste misure per far rispettare tale decisione”. Al termine della conferenza stampa, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha ribadito che l’ordinanza del Tribunale dell’Onu è “vincolante” e che deve essere rispettata. “Nessun ostaggio israeliano sarà liberato se più persone dovranno ora rifugiarsi nelle tende”, ha detto Baerbock, riferendosi alla popolazione sfollata di Gaza, nonché agli sforzi in corso da parte di Israele per liberare gli ostaggi trattenuti da Hamas. “Il diritto internazionale umanitario vale per tutti, anche per la condotta bellica di Israele”.

Ore 9,00 – Israele vieta al consolato spagnolo di Gerusalemme di fornire servizi ai palestinesi dal 1 giugno – Il governo di Israele ha ordinato al Consolato spagnolo a Gerusalemme di smettere di fornire servizi diplomatici ai palestinesi a partire dal 1 giugno, in risposta al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Madrid. A partire da questa data, il consolato spagnolo a Gerusalemme sarà “autorizzato a prestare servizi consolari esclusivamente ai residenti della circoscrizione consolare di Gerusalemme, e non sarà autorizzato a (…) esercitarvi attività consolare” nei confronti “dei residenti dell’Autorità Palestinese”, si legge in una nota nota diramata oggi dal ministero degli Esteri israeliano. La decisione segue un annuncio del capo della diplomazia dello Stato ebraico, Israel Katz, che aveva così reagito anche alle dichiarazioni della vicepremier spagnola nonché ministra del Lavoro e dell’Economia Yolanda Diaz, che aveva lanciato un appello a “liberare la Palestina dal fiume al mare”.

Ore 8,30 – Ue, Borrell accusa Israele: “Ignora la Corte de L’Aja” – L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, ha accusato Israele di aver ignorato l’ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja che il 24 maggio ha ingiunto a Tel Aviv, tra le altre cose, di fermare l’offensiva a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Prima della riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Ue, l’ex capo della diplomazia spagnola ha sottolineato come lo Stato ebraico stia portando avanti comunque le operazioni militari. L’ordinanza del Tribunale dell’Onu, ha affermato Borrell, “deve essere attuata”, un argomento che sarà oggetto di discussione dei ministri degli Esteri dell’Ue. L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione ha poi annunciato che lavorerà per raggiungere un accordo politico sul rilancio di una missione Ue di assistenza alle frontiere presso il valico di frontiera di Rafah, tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Tuttavia, secondo il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, intervenuto oggi al Consiglio Esteri dell’Ue, il rilancio della missione – istituita nel 2005 e “congelata” da diversi anni – richiederà tempo: “Ciò che vogliamo è che il valico di Rafah venga riaperto”, ha detto Schallenberg rima della riunione del Consiglio.

Ore 8,00 – Rsf denuncia Israele alla Cpi: “Ha ucciso 8 giornalisti” – Reporter Senza Frontiere (Rsf) ha presentato una denuncia alla Corte penale internazionale (Cpi) chiedendo di indagare su presunti crimini di guerra commessi dall’esercito di Israele a partire dal 15 dicembre scorso contro almeno nove giornalisti palestinesi. Rsf, si legge in una nota diramata oggi, ha “fondati motivi per ritenere che alcuni di questi giornalisti siano stati uccisi deliberatamente e che altri siano stati vittime di attacchi deliberati dell’Idf (le forze armate di Israele, ndr) contro i civili”. La denuncia, la terza presentata dall’organizzazione, riguarda otto giornalisti palestinesi uccisi e un cronista rimasto ferito tra il 20 dicembre e il 20 maggio. “Tutti i giornalisti coinvolti sono stati uccisi (o feriti) durante lo svolgimento del loro lavoro”, denuncia Rsf, secondo cui oltre 100 operatori dei media sono stati uccisi dall’Idf nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre.

Ore 7,30 – Libano, Idf: “Colpiti diversi obiettivi di Hezbollah”. Un drone israeliano precipita in territorio libanese – L’aeronautica militare israeliana ha colpito diversi obiettivi del gruppo armato sciita Hezbollah, nel sud del Libano, dove è precipitato anche un drone dell’Idf. Lo riferiscono due diversi comunicati diramati questa mattina dai militari israeliani. Nella giornata di ieri, riporta una delle note, l’Idf ha colpito una struttura militare di Hezbollah nell’area di Yaroun, nel sud del Libano, mentre nella notte sono stati bombardati altri obiettivi legati al gruppo armato libanese, tra cui un deposito di armi e una struttura militare nell’area di Meiss El Jabal, una serie di edifici nella zona di Khiam e altre strutture nell’area di Houla. Intanto, si legge nel secondo comunicato, un drone israeliano Sky Rider è precipitato in territorio libanese. “L’incidente è oggetto di indagine e non vi è alcun timore di una fuga di informazioni”, prosegue la nota.

Ore 7,00 – Gaza, raid di Israele a Rafah: 35 morti. L’Idf: uccisi 2 comandanti di Hamas – Almeno 35 persone sono morte ieri a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, a seguito di un raid condotto dalle forze armate di Israele (Idf), secondo cui l’attacco aereo compiuto nella zona di Tel Sultan, nel nord-ovest della città palestinese, ha colpito un complesso di Hamas, uccidendo due comandanti del gruppo terroristico, Yassin Rabia e Khaled Najjar. Secondo una nota diramata nella tarda serata di ieri dall’Idf, le forze armate israeliane sono a conoscenza del fatto che il raid e l’incendio raid che ne è seguito hanno causato diverse vittime civili. Da parte sua, Hamas ha invitato i palestinesi a “ribellarsi” e a “marciare” contro il “massacro” compiuto dall’esercito di Tel Aviv “contro le tende degli sfollati”. Sul caso sono intervenuti anche gli Stati Uniti: “siamo a conoscenza delle notizie sull’incidente di Rafah e stiamo raccogliendo ulteriori informazioni”, ha detto al quotidiano online The Times of Israel un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa bianca.